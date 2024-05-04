Тренажёр Гросса и метод Томатис. Какие методики используют для реабилитации детей с инвалидностью?

Массаж, иглотерапия, тренажеры Гросса, метод Томатис и многое другое. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов богат на методики. Здание было построено в 2000 году. Теперь это масштабное и волшебное место, в котором ежегодно ставят на ноги десятки особенных ребят.

Алексей – один из таких счастливчиков, позади более шести лет упорного труда, которые привели мальчика к большим результатам!