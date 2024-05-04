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Тренажёр Гросса и метод Томатис. Какие методики используют для реабилитации детей с инвалидностью?

04 мая 2024 12:49
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Массаж, иглотерапия, тренажеры Гросса, метод Томатис и многое другое. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов богат на методики. Здание было построено в 2000 году. Теперь это масштабное и волшебное место, в котором ежегодно ставят на ноги десятки особенных ребят.

Алексей – один из таких счастливчиков, позади более шести лет упорного труда, которые привели мальчика к большим результатам!

Тренажёр Гросса и метод Томатис. Какие методики используют для реабилитации детей с инвалидностью?-1

Алексей Носаль:
Мне в центре нравится, тут упражнения, они бывают сложными, но зато рабочие, помогают результат какой-то делать. Я сюда когда в первый раз пришел в 3 года, ходить вообще не умел никак, ползать еле умел, потом где-то через год, даже чуть меньше, начал ходить понемногу. Буквально день-два назад я научился сам кататься на двухколесном велосипеде. 

Тренажёр Гросса и метод Томатис. Какие методики используют для реабилитации детей с инвалидностью?-4

Людмила Кондрашова, директор ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»:
На базе нашего центра детки проходят реабилитацию в полной мере медицинскую, комплексную реабилитацию, социально-педагогическую, навыки профессии, социализации.

Тренажёр Гросса и метод Томатис. Какие методики используют для реабилитации детей с инвалидностью?-7

Первые шаги и первые успехи – заслуга огромной команды специалистов, которые нацелены на результат и к каждому находят индивидуальный подход. 

Подробности смотрите в видео

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Людмила Кондрашова

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