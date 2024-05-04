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Православные по всей Беларуси освящают праздничную снедь в преддверии Пасхи

04 мая 2024 12:18
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Сегодня, 4 мая, у православных Великая или Страстная суббота – последний день перед Пасхой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные по всей Беларуси освящают праздничную снедь в преддверии Пасхи-1

С самого утра верующие собирают корзинки для освещения пасхальной снеди и посещают церкви. В молитвах прихожане вспоминают о телесном погребении Иисуса Христа. Согласно Евангелию, спаситель был погребен именно в ночь на Великую субботу. Весь день его тело было бездыханным. Однако Господь предсказал свое воскресение, поэтому весь христианский мир замер в ожидании великого чуда.

Православные по всей Беларуси освящают праздничную снедь в преддверии Пасхи-4

Такой праздник, в который мы верим и надеемся всегда на все самое хорошее, всем желаем всего самого хорошего, мира и добра.

Православные по всей Беларуси освящают праздничную снедь в преддверии Пасхи-7

Пасха завтра. Такой большой день праздничный. Мы верим в Бога. Я верую. Спекла и принесла светить. А завтра будет разговляться. Мы держали пост с мужем все дни.

Часть еды прихожане оставляют в храмах для нуждающихся. Пасха – это также время благотворительности. Присоединились к марафону добра и участники молодежного движения при Всехсвятском приходе. Для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами волонтеры собрали более 7 тысяч подарочных пасхальных наборов.

# Пасха # общество

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