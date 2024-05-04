В Гродно презентовали монографию о лагерях советских военнопленных в годы Великой Отечественной

Накануне 9 Мая в Гродно презентовали монографию о лагерях советских военнопленных на территории региона в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книга посвящена жертвам геноцида, к которым теперь, помимо мирного населения, Генеральная прокуратура относит также советских военнопленных, участников подпольных групп, партизан, которых нацисты содержали в лагерях смерти. Над коллективным научным трудом работали преподаватели и студенты Купаловского университета, а также сотрудники прокуратуры. Исследования заняли не один месяц. Авторы изучали архивы, неопубликованные военные документы, рассекреченные источники, искали живых свидетелей. Главная цель – отразить правдивую историю, которую нельзя исказить или переписать.

Эдмунд Ярмусик, преподаватель Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Здесь содержится информация о самых крупных лагерях, которые нам известны. Прежде всего, это «Шталаг-324» в Гродно, в Лиде, Волковыске, Слониме, Зельве и некоторых других. Информацию мы собирали по крупицам.

Андрей Скурат, заместитель прокурора Гродненской области:

Те факты, те материалы, которые нами собраны, позволяют перейти к новому этапу – это направление в суд уголовных дел в отношении нацистских преступников, их пособников, которые совершили преступления, связанные с геноцидом белорусского народа, но по определенным причинам не понесли за это ответственность.