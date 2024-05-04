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В Гродно презентовали монографию о лагерях советских военнопленных в годы Великой Отечественной

04 мая 2024 12:45
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Накануне 9 Мая в Гродно презентовали монографию о лагерях советских военнопленных на территории региона в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно презентовали монографию о лагерях советских военнопленных в годы Великой Отечественной-1

Книга посвящена жертвам геноцида, к которым теперь, помимо мирного населения, Генеральная прокуратура относит также советских военнопленных, участников подпольных групп, партизан, которых нацисты содержали в лагерях смерти. Над коллективным научным трудом работали преподаватели и студенты Купаловского университета, а также сотрудники прокуратуры. Исследования заняли не один месяц. Авторы изучали архивы, неопубликованные военные документы, рассекреченные источники, искали живых свидетелей. Главная цель – отразить правдивую историю, которую нельзя исказить или переписать.

В Гродно презентовали монографию о лагерях советских военнопленных в годы Великой Отечественной-4

Эдмунд Ярмусик, преподаватель Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Здесь содержится информация о самых крупных лагерях, которые нам известны. Прежде всего, это «Шталаг-324» в Гродно, в Лиде, Волковыске, Слониме, Зельве и некоторых других. Информацию мы собирали по крупицам.

В Гродно презентовали монографию о лагерях советских военнопленных в годы Великой Отечественной-7

Андрей Скурат, заместитель прокурора Гродненской области:
Те факты, те материалы, которые нами собраны, позволяют перейти к новому этапу – это направление в суд уголовных дел в отношении нацистских преступников, их пособников, которые совершили преступления, связанные с геноцидом белорусского народа, но по определенным причинам не понесли за это ответственность.

В Гродно презентовали монографию о лагерях советских военнопленных в годы Великой Отечественной-10

В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа прокуратура Гродненской области обнаружила сведения о 39 лагерях смерти, о которых ранее было неизвестно. Таким образом, всего на территории Гродненского региона на сегодня установлено 85 мест принудительного содержания мирного населения фашистами.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Скурат

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