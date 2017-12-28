«Травмы появляются не от того, что изделие некачественное, а от неумения пользоваться им». Правила безопасного использования пиротехники

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ официальный представитель МЧС г. Минска Ольга Мельченко.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:

Приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных магазинах. В продаже есть три класса для бытового использования пиротехники, они свободно продаются. Если говорить про три А класса – это 4 и 5, они профессиональные, достаточно, серьёзные. На них необходимо специальное разрешение пиротехника, у которого будет покупать человек, и на само это изделие необходима специальная лицензия.



Не стоит запускать пиротехнические изделия во дворах-колодцах, которые у нас ограждены жилым сектором. Нужно находить безлюдное место, желательно в безветренную погоду, вдали от линии электропередач.



Статистика показывает, что травмы, полученные от использования пиротехники, появляются не от того, что изделие некачественное, а от того, что люди не умеют пользоваться им. Необходимо прочитать инструкцию, в которой указано что нужно делать. Это выбрать определённое расстояние, в каком месте это можно делать, каким образом это необходимо установить, кому можно пользоваться. Желательно, чтобы пользовались взрослые.



Нельзя перевозить пиротехнику не только в метро, но и в любом другом общественном транспорте. Если учитывать, что в Минске невероятно огромный пассажиропоток, можно представить себе масштаб трагедии, если вдруг у кого-то сработает некачественное пиротехническое изделие в час пик или в вагоне метро.