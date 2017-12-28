Чтобы у обуви был хороший протектор: как не падать в гололёд

Наступившая зима несёт в себе не только волшебство новогодних праздников, но и может подбросить неприятные ситуации, особенно если в праздничном тумане забыть о правилах безопасности.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ официальный представитель МЧС г. Минска Ольга Мельченко.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:

При гололедице важно грамотно подобрать себе обувь и одежду для того, чтобы не заработать себе травму, не загреметь в больницу и избежать каких-то последствий. Очень важно, когда мы обуваем зимнюю обувь, чтобы у неё был хороший протектор, чтобы она была не скользящая, желательно, чтобы это не была плоская подошва, также важно, чтобы это не был высокий каблук.