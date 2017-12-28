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Чтобы у обуви был хороший протектор: как не падать в гололёд

28 декабря 2017 10:09
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Наступившая зима несёт в себе не только волшебство новогодних праздников, но и может подбросить неприятные ситуации, особенно если в праздничном тумане забыть о правилах безопасности.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ официальный представитель МЧС г. Минска Ольга Мельченко.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:
При гололедице важно грамотно подобрать себе обувь и одежду для того, чтобы не заработать себе травму, не загреметь в больницу и избежать каких-то последствий. Очень важно, когда мы обуваем зимнюю обувь, чтобы у неё был хороший протектор, чтобы она была не скользящая, желательно, чтобы это не была плоская подошва, также важно, чтобы это не был высокий каблук.

# общество # Фотофакт # Правила безопасности # Ольга Мельченко

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