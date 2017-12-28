«Будет у нас здесь смотрящим»: в СПК «Сынковичи» живет бык, похожий на зубра

Новости Беларуси. По документам – бык, по внешности – зубр. Необычного вида подопечный живет в СПК «Сынковичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бык-зубр отчетливо выделяется на фоне остальных черно-белых копытных. Он рыже-коричневого окраса, за что и получил кличку Рыжик. Быку всего полтора года, а он уже весит значительно больше своих собратьев – 650 килограммов. Крупная голова и характерный горб как раз и придают ему удивительное сходство с обитателем Пущи. Рыжик стал фаворитом в хозяйстве, он любит, когда его гладят и, особенно, когда чешут щеткой.

Дмитрий Дешко, председатель СПК «Сынковичи» Зельвенского района:

Именно вот этот рыжий бычок был завезен из Брестской области, из Пружанского района. Мы присмотрелись и оставили его, не сдаем на убой и оставили его, как талисман нашего комплекса «Ярнево». Он будет жить у нас. Будет у нас здесь смотрящим.