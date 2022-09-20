«Тратят свой главный ресурс». Чем опасна интернет-зависимость?

О здоровом образе жизни говорят все и всюду. Кажется, что он уже возведен в культ, это просто какой-то тренд нашего времени. Но беречь здоровье на самом деле не так уж просто. Одной из больших проблем современного общества являются вредные привычки. О том, почему моментально приживаются и закрепляются за нами и как не стать врагом самому себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Войтенкова, ведущая ток-шоу:

Данная проблема знакома всем давно, у кого дома есть компьютер, планшет, ноутбук – любой девайс, который помогает нам общаться с друзьями, читать новости и, в принципе, быть в теме, одним словом. Но мы задумываемся, сколько времени в день мы на это тратим? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что в некоторых телефонах количество указано часов, сколько потратили на социальные сети, звонки, общение в мессенджерах. Ужас, загляните, цифры ужасают. Вредные привычки все-таки наносят какой-то вред здоровью. Елизавета, какой вред здоровью от игромании? Сидит себе человек за компьютером, играет. Чем он вредит? Ни окружающим не вредит, ни себе. Общается он в социальных сетях 10 часов подряд с друзьями, читает новости. Какой от этого вред?

Елизавета Зонтова, заведующая отделением профилактики 29-й городской поликлиники:

Почему он себе не вредит? Я бы поспорила, очень даже вредит. Во-первых, страдает зрениеот длительного нахождения перед монитором компьютера, телефона, планшета. Он сидит всегда в одной позе либо же занимает неудобную. У него малоподвижный образ жизни. При прекращении игры, возможно, остановлении ее раздражительность появляется, нарушение психоэмоционального состояния. Я бы сказала, что вред себе он наносит достаточно большой. Наталья Надольская:

Я вас поддержу. Игровая зависимость включена в список психических расстройств с 2007 года, плюс к этому компьютерная игромания вошла в международную классификацию болезней с 2022 года.