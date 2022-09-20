«Любая диета – это просто мракобесие». О роли сбалансированного питания рассказал музыкант Тимур Пряхин
О здоровом образе жизни говорят все и всюду. Кажется, что он уже возведен в культ, это просто какой-то тренд нашего времени. Но беречь здоровье на самом деле не так уж просто. Одной из больших проблем современного общества являются вредные привычки. О том, почему моментально приживаются и закрепляются за нами и как не стать врагом самому себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Войтенкова, ведущая ток-шоу:
Затронем вопрос здорового питания, именно на этом сделаем акцент. Уверяют, что, например, в СССР есть такое понятие, как первое, второе, третье, компот. От этого пошла проблема обжорства. С другой стороны, ведь это же был сбалансированный набор. Может быть, не в этом дело?
Тимур Пряхин, музыкант, автор-исполнитель:
В СССР как раз, если мы посмотрим даже фотографии юношей, которые в армии...
Ольга Войтенкова:
То все были, в принципе, в хорошей форме.
Тимур Пряхин:
Там все просто атлетичны. Как раз, что касается режима и питания, там было все в порядке. Как раз, наоборот, из-за того, что сейчас качество жизни, доступность питания любого увеличивается, то наступает какой-то переизбыток. Поэтому я хочу только одну мысль донести: не надо никаких диет. Диета как раз – это какое-то мракобесие. Все женщины, дорогие, любимые, запомните, любая диета – это просто мракобесие. Важно просто сбалансированное питание. Надо следить за количеством белков, жиров, углеводов, чтобы они были в правильной пропорции, калорийность была невысокая. Потому как эти все наши бока, двойные подбородки берутся не из воздуха, мы их наедаем. От количества еды в первую очередь, а уже потом уже от качества. Мы будем смотреть, что потребляем, чтобы было достаточно белка, были углеводы. Есть они быстрые, есть медленные. Медленные углеводы – это кашки различные, быстрые углеводы – это сахара. Все должно быть в балансе. Витамины, чтобы были какие-то, нутриенты, которые нам необходимы по здоровью.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Тимур, я вижу вы подготовились хорошо.
Тимур Пряхин:
Есть опыт просто.
Наталья Надольская:
Давайте вспомним тот же райдер. В райдере может указываться алкоголь. Вы артист, мне сложно представить, что вы в райдере напишете: овсяная кашка.
Дмитрий Куприянюк, «Минчанин года-2022»:
Сбалансированные углеводы.
Наталья Надольская:
Да. Кто-то почитает райдер, подумает: вы точно артист?
Евгений Кизина, курильщик:
Калорийность напитков.
Наталья Надольская:
Что в вашем, Тимур, райдере?
Тимур Пряхин:
Смотрите, бывает все по-разному. Допустим, у меня бывают тренировочные какие-то периоды, я вес набираю, его сгоняю. Бывает, что так заставляет жизнь, что не получается. В любом случае, когда мы говорим о питании, я уже просто приблизительно понимаю, сколько мне надо употребить белка, углеводов, каких углеводов, какого белка. Важно еще, если есть действительно проблемы со здоровьем, в первую очередь надо анализы сдавать и смотреть на свои анализы, советоваться с врачом.
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