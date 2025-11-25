Как Науседа победил собственные шары и зачем полякам учения «Горизонт»? Рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Есть выражение «бороться с ветряными мельницами», но Литва обогатила мировую культуру, потому что так же бессмысленно боролась с воздушными шарами.
Не отстают и поляки: эти борются с терроризмом. После странного подрыва железной дороги Генштаб Польши начал набор в тероборону – операцию «Горизонт». Как будто ради этого все и затевалось.
А пока соседи ищут врагов, мы расскажем, как наладить с ними отношения, в «Занимательной политологии».
Древние говорили: разделяй и властвуй, и пока у Литвы и Польши нет единой позиции по транзиту, литовское правительство не сможет ставить Беларуси никаких ультиматумов.
Хотя они пытаются: несмотря на то, что фуры свободно выезжают со стоянок, вчера министр иностранных дел Литвы Будрис назвал белорусские действия гибридной атакой и требовал от ЕС новых санкций.
Наверное, если бы санкций не было 5 лет до этого, литовцы могли бы арестовать какие-то белорусские активы – но таковых в Литве не осталось. Поэтому все, что могут литовцы – ударить по своим гражданам, которые связаны с Беларусью через коммерцию.
Можно их тоже сажать на 8 лет, как собрались делать с сигаретчиками – такую поправку принял Сейм. Вот только завтра эти граждане придут на выборы и скажут спасибо правительству. Об этом и надо подумать министру Будрису.
И дело не в солидарности Литвы и Польши, которой никогда не было, они друг друга ненавидят, а в деньгах. По данным литовской организаций перевозчиков, неделя простоя 1000 фур обернулась 5 миллионами евро убытков – это 5 тысяч с одной машины. Месяц простоя – это минимум 20 миллионов за неисполнение контрактов плюс упущенная выгода от рейсов, которых не было, добавьте еще 20 миллионов. А в это время поляки, наоборот, заработали 40 миллионов, перехватив контракты.
Андрей Лазуткин:
И теперь литовцы, тот же Будрис, угрожают нам потерей репутации, обвиняют нас в пиратстве, но дело в том, что все эти бизнес-схемы формально никак не связаны с Беларусью. По документам литовские фуры возят товары из ЕС в страны Средней Азии, типа Казахстана, которые не под санкциями. А как эти товары потом оказываются в Москве и Петербурге, литовцы делают вид, что не знают.
Упущенная выгода перевозчиков – вся от российского рынка, о чем литовское правительство молчит. А стоило бы сказать это в Еврокомиссии и американцам, куда Будрис бегал жаловаться и выпрашивать новые санкции.
И если уж бить тарелки, Беларусь может подсветить, какова реальная роль Литвы в обходе общеевропейских санкций и сколько левых грузов прошло с одобрения литовского правительства за 5 лет. Сразу скажем, это страна номер один по серому экспорту. Более того, именно к литовцам будут претензии от крупных западных брендов. Поскольку белорусы под санкциями, с нас ничего взыскать нельзя, а вот грузоотправитель может легко отсудить неустойку у литовской компании, потому что они в юрисдикции ЕС. Так что убытки и банкротства еще впереди.
Но пока заметно, что у Литвы два плана и оба плохие. План «А» – это новые санкции, план «Б» – снова закрыть границу.
Тут литовцы вспомнили, что сигареты по-прежнему летят. Появилось сообщение, что опять закрывали вильнюсский аэропорт, а за выходные литовские пограничники якобы перехватили 10 шаров.
Но, скорее всего, это вранье: какая-то часть шаров теряется, какую-то перебрасывают удачно, и если перехватили 10, должны были запускать 50-60, чего не было. Поэтому цифра явно завышена, и, похоже, в Литве просто готовят почву для нового закрытия границы. Об этом заявил советник президента Науседы и премьер Ругинене.
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