Как Науседа победил собственные шары и зачем полякам учения «Горизонт»? Рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

Есть выражение «бороться с ветряными мельницами», но Литва обогатила мировую культуру, потому что так же бессмысленно боролась с воздушными шарами.

Не отстают и поляки: эти борются с терроризмом. После странного подрыва железной дороги Генштаб Польши начал набор в тероборону – операцию «Горизонт». Как будто ради этого все и затевалось.

А пока соседи ищут врагов, мы расскажем, как наладить с ними отношения, в «Занимательной политологии».

Древние говорили: разделяй и властвуй, и пока у Литвы и Польши нет единой позиции по транзиту, литовское правительство не сможет ставить Беларуси никаких ультиматумов.

Хотя они пытаются: несмотря на то, что фуры свободно выезжают со стоянок, вчера министр иностранных дел Литвы Будрис назвал белорусские действия гибридной атакой и требовал от ЕС новых санкций.

Наверное, если бы санкций не было 5 лет до этого, литовцы могли бы арестовать какие-то белорусские активы – но таковых в Литве не осталось. Поэтому все, что могут литовцы – ударить по своим гражданам, которые связаны с Беларусью через коммерцию.

Можно их тоже сажать на 8 лет, как собрались делать с сигаретчиками – такую поправку принял Сейм. Вот только завтра эти граждане придут на выборы и скажут спасибо правительству. Об этом и надо подумать министру Будрису.

И дело не в солидарности Литвы и Польши, которой никогда не было, они друг друга ненавидят, а в деньгах. По данным литовской организаций перевозчиков, неделя простоя 1000 фур обернулась 5 миллионами евро убытков – это 5 тысяч с одной машины. Месяц простоя – это минимум 20 миллионов за неисполнение контрактов плюс упущенная выгода от рейсов, которых не было, добавьте еще 20 миллионов. А в это время поляки, наоборот, заработали 40 миллионов, перехватив контракты.