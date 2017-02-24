Трагический урок для всего белорусского общества: какое будущее ждет лесное урочище Куропаты

Новости Беларуси. Куропаты должны стать общенациональным мемориалом скорби и памяти. Такая идея прозвучала 24 февраля в Минске во время тематического круглого стола. Обсудить статус урочища, значение этого места в нашей жизни, а также уроки, которые следует извлечь из трагического прошлого, собрались ученые, общественные и государственные деятели.

В 30-е годы в Куропатах массово расстреливали репрессированных органами НКВД. Сейчас это историко-культурная ценность нашей страны.

Лесное урочище на северо-восточной границе Минска, известное как Куропаты, в конце 80-х стало информационным взрывом для Советского Союза. На обнаруженных массовых захоронениях расстрелянных людей многие СМИ питались раздуть сенсации. А некоторые – использовать в борьбе за голоса избирателей. Впрочем, точное число жертв до сих пор неизвестно. Но и по сей день появляются те, кто пробует использовать трагедию, чтобы расколоть белорусское общество. Круглый стол, организованный газетой «СБ. Беларусь сегодня», – попытка решить проблему.

За круглым столом представители самых разных сфер. Здесь и ученые, исследователи исторических фактов, представители СМИ, даже Комитета госбезопасности. Самые разные точки зрения на историю Куропат. В такой дискуссии отыскать общие точки соприкосновения бывает очень сложно.

В деле о Куропатах насчитывается более 15 томов. Болевых точек масса. От того, кто же виновен в смертях (НКВД или гитлеровцы) до точной цифры расстрелянных.

В чем соглашаются участники круглого стола: Куропаты – это трагический урок для всего белорусского общества. Здесь кладбище из останков и других народов. Покоятся кости и репрессированных, и самих чекистов, атеистов, верующих, поляков, украинцев. Необходимо отдать дань уважения погибшим и поставить точку. Например, создав общенациональный мемориал скорби и памяти. В назидание потомкам, чтобы такое больше никогда не повторялось.

Павел Якубович, главный редактор общественно-политической газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Давайте Куропаты выведем из чьего-то конфессионального отдельного интереса, тем более политического интереса, а вот сделаем для всех, кто хочет поклониться памяти, вспомнить родственников, давайте помолимся, снимем головные уборы и тихо помолимся за всех, кто лежит под этими соснами, искусственно посаженными.

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук:

Республика Беларусь – это новое молодое государство, которое не несет, конечно, никакой международной правовой ответственности за те трагические события нашей истории. Но вместе с тем мы понимаем, что у нас не будет хорошего будущего, не будет консолидации, если мы не будем гордиться своей историей, какой бы она ни была. Но мы гордимся своей историей, история должна нас объединять, а не разъединять. Поэтому, конечно, нужно расставить какие-то исторические акценты. Как это сделать? Конечно, через диалог, через консолидацию.

Составлен план действий – дискуссия будет выведена на широкое общественное обсуждение. Планируется объявить сбор средств на создание мемориала, провести конкурс на лучший памятник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.