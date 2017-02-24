Соревновательный дух, подарки, конкурсы и угощения: «Минская лыжня-2017» стартует 25 февраля

Новости Беларуси. «Минская лыжня» или проводы зимы по-спортивному. Уже 25 февраля в столице состоится самый зрелищный флешмоб на лыжах. Пройти трассу в Веснянке сможет каждый, начиная с семи лет. Всего ожидается больше трех тысяч участников эстафеты, в том числе и сотрудники телеканала СТВ. На интерактивной площадке на Масленицу развернется выездная торговля. Не обойдется и без культурной программы.

25 февраля на старт выйдут более двух тысяч любителей активного образа жизни. Принять участие в соревнованиях может любой желающий. А, как видим, сегодня ни дождь, ни сильный ветер не мешают готовиться к забегу.

Захар выйдет на «Минскую лыжню» впервые. И это несмотря на то, что катается он с 10 лет. Впрочем, парень делает ставку не на удачу и опыт, а упорно тренируется.

Захар Нестерович, участник «Минской лыжни-2017»:

Я месяц катался на лыжах каждый день. Несмотря на усталость, на погоду, буду участвовать. Я хочу победить.

В непривычном амплуа сегодня и Александр Викентьевич. В лыжном забеге глава администрации Заводского района Минска не новичок. Каждые выходные зимой на лыжах по 40 километров. Свою команду в забеге нацеливает только на победу.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:

С 8 до 10 вечера каждый день ходили тренировались, готовились. Главное – не награда, главное – это мероприятие. Конечно, мы настроены на высокий результат.

Всего длина снежной трассы – 2,5 километра. Лыжную эстафету разделили на три части. В первой выступят команды облисполкома, за ней – горисполкома. К марафону подключатся силовые Министерства и ведомства. И последняя часть состязаний – массовый старт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Нестерович, официальный представитель Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Трасса подготовлена, там специальными снежными пушками сделали хорошую снежную подушку. И она выдержит даже такое небольшое потепление.

Для зрителей организуют большую программу. Все же конец масленичной недели. Будут и рыцарские бои, и викторины, и катание на тройке лошадей. Самые же отчаянные попытаются покорить высокий столб с подарками. Не дадут никому и замерзнуть. Меню: от горячего чая до солдатской каши и, естественно, ароматных блинов.

Анна Кнышева, главный режиссер «Минской лыжни-2017»:

Будет очень много аттракционов и для детей, и для взрослых, и семейные конкурсы, эстафеты, и масленичные игры и забавы. Традиционный масленичный столб. Всех будем угощать блинами. Те, кто победит в конкурсах, получат тоже призы.

К слову, в лыжном кроссе будет и немало номинаций. Медали, множество подарков и, конечно же, главный приз — хорошее настроение.