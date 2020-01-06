«Традиции православия объединяют людей». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством Христовым

Новости Беларуси. К встрече Рождества – одного из величайших христианских праздников – готовятся православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 6 января, сочельник – заключительный и самый строгий день сорокадневного поста.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Величие праздника согревает наши сердца особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества.

Традиции православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии. Это необычное время напоминает каждому про истинную ценность семьи, уважение к старшим, милосердие и сострадание. Миллионы христиан в эти торжественные дни совершают добрые дела, не оставляют без заботы и внимания нуждающихся. Пусть чудо Рождества поддерживает вас на протяжении года, наполняет дома верой, надеждой и любовью.