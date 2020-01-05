Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но по-настоящему распробовали Беларусь только здесь.
Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но по-настоящему распробовали Беларусь только здесь.
Яна Шипко, корреспондент:
Швейцарцы слывут гурманами, и мы решили привезти их на один из самых больших рынков – Комаровку, чтобы дать им возможность попробовать необычные вкусовые комбинации.
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Сначала у гостей захватило дух от масштаба рынка и изобилия свежих продуктов. Чтобы запечатлеть колорит, они то и дело синхронно хватались за смартфоны.
Это особое место, мне очень понравилось. Так много видов продуктов вместе!
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А вот и традиционное сало. Узнав, что его любят в Украине, хоккеисты пожалели, что не отведали раньше. Может, и не проиграли бы как раз накануне украинцам.
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Пальчики оближешь – и это красноречивее всяких похвал. Дальше творог, кислая капуста, клюква и наконец солёный огурец с мёдом.
Попотчеваться таким экзотическим угощением выстроилась очередь. Понравилось так, что с собой хоккеисты увезут литры натурального белорусского мёда.