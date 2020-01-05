Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но по-настоящему распробовали Беларусь только здесь.

Яна Шипко, корреспондент:

Швейцарцы слывут гурманами, и мы решили привезти их на один из самых больших рынков – Комаровку, чтобы дать им возможность попробовать необычные вкусовые комбинации. «Комаровка» в 80-ые, философский «Зелёный Луг» и трамваи на проспекте: видеоэкскурсия по Минску из прошлого





Сначала у гостей захватило дух от масштаба рынка и изобилия свежих продуктов. Чтобы запечатлеть колорит, они то и дело синхронно хватались за смартфоны.

Это особое место, мне очень понравилось. Так много видов продуктов вместе! Мышь с Комаровки вдохновила Спилберга, а Уточкин летал над болотом: легенды Советского района Минска

А вот и традиционное сало. Узнав, что его любят в Украине, хоккеисты пожалели, что не отведали раньше. Может, и не проиграли бы как раз накануне украинцам.



Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

Пальчики оближешь – и это красноречивее всяких похвал. Дальше творог, кислая капуста, клюква и наконец солёный огурец с мёдом.