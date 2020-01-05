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Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом

05 января 2020 19:28
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Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но по-настоящему распробовали Беларусь только здесь.

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом-1

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом-3

Яна Шипко, корреспондент:
Швейцарцы слывут гурманами, и мы решили привезти их на один из самых больших рынков Комаровку, чтобы дать им возможность попробовать необычные вкусовые комбинации.

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Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом-6



Сначала у гостей захватило дух от масштаба рынка и изобилия свежих продуктов. Чтобы запечатлеть колорит, они то и дело синхронно хватались за смартфоны.

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом-8

Это особое место, мне очень понравилось. Так много видов продуктов вместе!

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Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом-11

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом-13

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом-15

А вот и традиционное сало. Узнав, что его любят в Украине, хоккеисты пожалели, что не отведали раньше. Может, и не проиграли бы как раз накануне украинцам.

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Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом-18

Пальчики оближешь – и это красноречивее всяких похвал. Дальше творог, кислая капуста, клюква и наконец солёный огурец с мёдом.

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом-21

Попотчеваться таким экзотическим угощением выстроилась очередь. Понравилось так, что с собой хоккеисты увезут литры натурального белорусского мёда.

Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом-24

# Туризм # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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