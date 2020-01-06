У православных верующих сочельник. Как принято готовиться к Рождеству

Службы проходят во всех храмах. Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска совершит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он отслужит и Божественную литургию, которая начнется в полночь. В сочельник не принято есть до появления в небе первой звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа. По традиции, белорусы накрывают стол из двенадцати блюд. Центральное – Сочиво, именно с ним и созвучно название этого дня. У верующих он преисполнен особенным, трепетным ожиданием пришествия в мир Спасителя.