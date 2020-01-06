«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

На этот раз праздник пришел в Минский городской дворец культуры. Здесь представители Белорусского союза женщин постарались окружить теплом и заботой многодетные семьи, а также детей с особенностями развития. Для юных зрителей подготовили игровую программу и сказочное представление с приключениями и чудесами. По окончании волшебного путешествия ребят ждали подарки.

Нас не забывают, приглашают всегда на мероприятия с детками.

Жанна Романович, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Добрых дел и подарков много не бывает. Мы надеемся, что каждый год все больше и больше людей будет подключаться к этой доброй, красивой инициативе.

Чужих не бывает. Об этом без малого уже четверть века напоминает всебелорусская акция «Наши дети». Благодаря этому новогоднему марафону без внимания не остается ни один ребенок. Неравнодушные белорусы исполняют мечты сотен ребят и дарят им крепкую веру в будущее.