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«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске

06 января 2020 13:12
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Новости Беларуси. Внимание каждому ребенку. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске-1

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске-3

На этот раз праздник пришел в Минский городской дворец культуры. Здесь представители Белорусского союза женщин постарались окружить теплом и заботой многодетные семьи, а также детей с особенностями развития. Для юных зрителей подготовили игровую программу и сказочное представление с приключениями и чудесами. По окончании волшебного путешествия ребят ждали подарки.

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске-6

Ребенок счастлив, праздник хороший.

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске-9

Нас не забывают, приглашают всегда на мероприятия с детками.

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске-12

С Рождеством и Новым годом!

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске-15

Жанна Романович, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Добрых дел и подарков много не бывает. Мы надеемся, что каждый год все больше и больше людей будет подключаться к этой доброй, красивой инициативе.

Чужих не бывает. Об этом без малого уже четверть века напоминает всебелорусская акция «Наши дети». Благодаря этому новогоднему марафону без внимания не остается ни один ребенок. Неравнодушные белорусы исполняют мечты сотен ребят и дарят им крепкую веру в будущее.

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске-18

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске-20

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске-22

«Добрых дел и подарков много не бывает». Многодетные семьи и детей с особенностями развития поздравили в Минске-24

# Новый год # общество # Жанна Романович # Фотофакт

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