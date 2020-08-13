Традиции и запреты. Что нужно знать о Медовом Спасе

Медовый Спас отмечают православные христиане 14 августа. Этой первый из трёх Спасов: медового, яблочного и орехового. В эти памятные даты прихожане приносят в церковь плоды своих трудов, которые посвящают Иисусу Христу.
В день Медового Спаса начинается Успенский пост, который длится 13 дней и заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы. Итак, что нужно знать о Медовом Спасе?
Традиции
В этот день верующие освящают в церкви еду и воду. После этого готовятся блюда с мёдом – пряники, блины, пироги.
В Медовый Спас священники проводят богослужения, которые посвящены смыслу распятия Христа. Служители церкви надевают фиолетовые одежды. Духовенство совершает обряд торжественного выноса креста из алтаря в центр храма.
14 августа – Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день
В праздник принято было омывать водой домашний скот. Люди верили, что это помогает животным благополучно пережить зиму.
Ещё одна традиция – крестить детей. Считается, что крещение в Медовый Спас сделает ребёнка здоровым и сильным.
Что запрещено?
Как и в большинство праздничных дней, запрещено ссориться, использовать нецензурную брань.
Не разрешалось работать в огороде. Считалось, что человек должен отдохнуть в праздничный день, расслабиться и приготовиться к последующим трудам. Вскоре людям пора будет собирать урожай и сеять озимые культуры.
Считалось, что нельзя громко праздновать, поскольку в этот день пчёлы собирают мёд, а громкий шум может им помешать.
Также после Медового Спаса верующих просили не купаться, поскольку вода становится холоднее, в результате чего можно простудиться. А вот в сам праздник разрешалось ещё раз насладиться плаванием.