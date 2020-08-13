Традиции и запреты. Что нужно знать о Медовом Спасе

Медовый Спас отмечают православные христиане 14 августа. Этой первый из трёх Спасов: медового, яблочного и орехового. В эти памятные даты прихожане приносят в церковь плоды своих трудов, которые посвящают Иисусу Христу.

В день Медового Спаса начинается Успенский пост, который длится 13 дней и заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы. Итак, что нужно знать о Медовом Спасе?

Традиции

В этот день верующие освящают в церкви еду и воду. После этого готовятся блюда с мёдом – пряники, блины, пироги.

В Медовый Спас священники проводят богослужения, которые посвящены смыслу распятия Христа. Служители церкви надевают фиолетовые одежды. Духовенство совершает обряд торжественного выноса креста из алтаря в центр храма.

14 августа – Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день