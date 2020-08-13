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Традиции и запреты. Что нужно знать о Медовом Спасе

13 августа 2020 13:46
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Медовый Спас отмечают православные христиане 14 августа. Этой первый из трёх Спасов: медового, яблочного и орехового. В эти памятные даты прихожане приносят в церковь плоды своих трудов, которые посвящают Иисусу Христу.

В день Медового Спаса начинается Успенский пост, который длится 13 дней и заканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы. Итак, что нужно знать о Медовом Спасе?

Традиции

В этот день верующие освящают в церкви еду и воду. После этого готовятся блюда с мёдом – пряники, блины, пироги.

В Медовый Спас священники проводят богослужения, которые посвящены смыслу распятия Христа. Служители церкви надевают фиолетовые одежды. Духовенство совершает обряд торжественного выноса креста из алтаря в центр храма.

14 августа – Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день 

Традиции и запреты. Что нужно знать о Медовом Спасе -1

Фото: pixabay.com 

В праздник принято было омывать водой домашний скот. Люди верили, что это помогает животным благополучно пережить зиму.

Ещё одна традиция – крестить детей. Считается, что крещение в Медовый Спас сделает ребёнка здоровым и сильным.

Что запрещено?

Как и в большинство праздничных дней, запрещено ссориться, использовать нецензурную брань.

Не разрешалось работать в огороде. Считалось, что человек должен отдохнуть в праздничный день, расслабиться и приготовиться к последующим трудам. Вскоре людям пора будет собирать урожай и сеять озимые культуры.

Считалось, что нельзя громко праздновать, поскольку в этот день пчёлы собирают мёд, а громкий шум может им помешать.

Также после Медового Спаса верующих просили не купаться, поскольку вода становится холоднее, в результате чего можно простудиться. А вот в сам праздник разрешалось ещё раз насладиться плаванием.

# Православные в Беларуси # общество

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