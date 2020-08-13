МВД Беларуси принимает меры по обеспечению безопасности в стране

Новости Беларуси. Министерством внутренних дел Беларуси в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспорядки утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. 12 августа на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог.

В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах «Малиновка» и «Серебрянка», по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями.