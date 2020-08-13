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МВД Беларуси принимает меры по обеспечению безопасности в стране

13 августа 2020 11:23
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Новости Беларуси. Министерством внутренних дел Беларуси в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВД Беларуси принимает меры по обеспечению безопасности в стране-1

Беспорядки утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. 12 августа на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог.   

МВД Беларуси принимает меры по обеспечению безопасности в стране-4

В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах «Малиновка» и «Серебрянка», по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями.  

МВД Беларуси принимает меры по обеспечению безопасности в стране-7

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.  

# Массовые беспорядки # общество # Фотофакт

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