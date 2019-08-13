14 августа – Медовый Спас. Что принято и что не следует делать в этот день

14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас. В этот день принято пробовать освящённый в храме свежий мед. В праздник Медового Спаса начинается Успенский пост. Он длится 13 дней и запрещает употребление мяса, яиц и молочных продуктов. Кстати, рыбу во время поста можно будет есть только на Яблочный Спас.

Что нельзя делать в этот день?

В Медовый Спас, как и другие религиозные праздники, нельзя ссориться. В этот праздник принято печь сладости, делать букеты своими руками и принимать поздравления.

Также в праздник Спаса принято не работать в огороде, а дать себе день отдыха. Тем более, что август – месяц ожидания и сбора урожая.

С давних времен в праздник Медового Спаса нельзя делать уборку дома. К празднику нужно готовиться заранее: навести порядок и красоту, чтобы радовала глаз.

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Что можно делать?

Основная традиция праздника заключается в походе в храм. Там принято освящать продукты-символы праздника. Среди них мед, вода, мак и букеты из мяты, чабреца и календулы. Этот набор продуктов – самый настоящий сбор от простуды и усталости. Считается, что освященный мед обладает лечебной силой, его можно употреблять при болезни.

Также в Медовый Спас принято освящать колодцы. Можно также в праздник и крестить малыша. Крещение в Медовый Спас даст ребенку много здоровья и силы. Еще нужно в праздник обратить внимание на людей, которые нуждаются в помощи и поддержке.

Празднуют Медовый Спас тихо и без размаха. Это объясняется тем, что пчелы от шума могут разнервничаться и покусать хозяев. Именно поэтому в Медовый Спас лучше выбрать расслабляющий и спокойный отдых.

Приметы Медового Спаса

Считается, что после Медового Спаса начинается осень. Погода в праздник может быть совсем не августовской: дождь, ветер и ураган – отличительные черты праздника. Только не нужно огорчаться: солнце хоть на полчаса, но порадует верующих.

Также Медовый Спас – время для отпущения грехов.