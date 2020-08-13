Виктор Дробыш о заявлении Спивакова: «Тогда давайте как американцы снесем памятник Скорине, если он есть»
Новости Беларуси. В интернете нашумело громкое заявление российского дирижера Владимира Спивакова. Он публично отказался от почетной награды – ордена Франциска Скорины. Такой жест не нашел признания среди его коллег и в широких массах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валерий Гергиев, дирижер:
У меня есть такая же награда. Я не отдам ее – это часть меня.
Марина Наумова, пресс-секретарь Николая Баскова:
Эта награда приравнивается к настоящей любви целого народа. Зрители Беларуси всем сердцем обожают Николая.
Виктор Дробыш, композитор:
Тогда давайте как американцы снесем памятник Скорине, если он есть. Это совсем не имеет никакого отношения к ситуации очень непростой и тяжелой для всей страны. Причем здесь орден? Мне кажется, это такие громкие действия.
Александр Серов, певец (в ответ на вопрос журналиста):
Вы и Спиваков соображаете, что будет, если А. Лукашенко убрать? Это будет такая рубка! Второй Киев! Закончится тем, что Россия останется одна!
Поступок Спивакова осудили в среде российских экспертов и политологов, которые увидели в этом не искреннюю позицию, а дань модной конъюнктуре.
Сергей Марков, политолог:
В. Спиваков отказался от ордена, который ему вручал А. Лукашенко. Но не отказался от звания народный артист Украины. Ни после Одессы не отказался 2 мая. Ни после бомбежек Донбасса не отказался. Ни после запретов русского языка не отказался. Какая-то странная у него принципиальность.
Отметим, что до выборов и во время последовавших событий Александра Лукашенко публично поддержали многие деятели культуры России и Украины. Среди них – Стас Михайлов и Филипп Киркоров. Поддержку Президенту высказали также предстоятель православной церкви патриарх Кирилл, политологи, эксперты и обычные граждане. На украинском телеканале «Наш» проводился опрос о ситуации в Беларуси, и более 90 % дозвонившихся поддержали Александра Лукашенко.