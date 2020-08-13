Виктор Дробыш о заявлении Спивакова: «Тогда давайте как американцы снесем памятник Скорине, если он есть»

Новости Беларуси. В интернете нашумело громкое заявление российского дирижера Владимира Спивакова. Он публично отказался от почетной награды – ордена Франциска Скорины. Такой жест не нашел признания среди его коллег и в широких массах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Гергиев, дирижер:

У меня есть такая же награда. Я не отдам ее – это часть меня.

Марина Наумова, пресс-секретарь Николая Баскова:

Эта награда приравнивается к настоящей любви целого народа. Зрители Беларуси всем сердцем обожают Николая.

Виктор Дробыш, композитор:

Тогда давайте как американцы снесем памятник Скорине, если он есть. Это совсем не имеет никакого отношения к ситуации очень непростой и тяжелой для всей страны. Причем здесь орден? Мне кажется, это такие громкие действия.

Александр Серов, певец (в ответ на вопрос журналиста):

Вы и Спиваков соображаете, что будет, если А. Лукашенко убрать? Это будет такая рубка! Второй Киев! Закончится тем, что Россия останется одна! Поступок Спивакова осудили в среде российских экспертов и политологов, которые увидели в этом не искреннюю позицию, а дань модной конъюнктуре.