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Виктор Дробыш о заявлении Спивакова: «Тогда давайте как американцы снесем памятник Скорине, если он есть»

13 августа 2020 10:47
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Новости Беларуси. В интернете нашумело громкое заявление российского дирижера Владимира Спивакова. Он публично отказался от почетной награды – ордена Франциска Скорины. Такой жест не нашел признания среди его коллег и в широких массах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктор Дробыш о заявлении Спивакова: «Тогда давайте как американцы снесем памятник Скорине, если он есть»-1

Валерий Гергиев, дирижер:
У меня есть такая же награда. Я не отдам ее – это часть меня.

Виктор Дробыш о заявлении Спивакова: «Тогда давайте как американцы снесем памятник Скорине, если он есть»-4

Марина Наумова, пресс-секретарь Николая Баскова:
Эта награда приравнивается к настоящей любви целого народа. Зрители Беларуси всем сердцем обожают Николая.

Виктор Дробыш о заявлении Спивакова: «Тогда давайте как американцы снесем памятник Скорине, если он есть»-7

Виктор Дробыш, композитор:
Тогда давайте как американцы снесем памятник Скорине, если он есть. Это совсем не имеет никакого отношения к ситуации очень непростой и тяжелой для всей страны. Причем здесь орден? Мне кажется, это такие громкие действия.

Виктор Дробыш о заявлении Спивакова: «Тогда давайте как американцы снесем памятник Скорине, если он есть»-10

Александр Серов, певец (в ответ на вопрос журналиста):
Вы и Спиваков соображаете, что будет, если А. Лукашенко убрать? Это будет такая рубка! Второй Киев! Закончится тем, что Россия останется одна!  

Поступок Спивакова осудили в среде российских экспертов и политологов, которые увидели в этом не искреннюю позицию, а дань модной конъюнктуре.  

Виктор Дробыш о заявлении Спивакова: «Тогда давайте как американцы снесем памятник Скорине, если он есть»-13

Сергей Марков, политолог:  
В. Спиваков отказался от ордена, который ему вручал А. Лукашенко. Но не отказался от звания народный артист Украины. Ни после Одессы не отказался 2 мая. Ни после бомбежек Донбасса не отказался. Ни после запретов русского языка не отказался. Какая-то странная у него принципиальность.  

Отметим, что до выборов и во время последовавших событий Александра Лукашенко публично поддержали многие деятели культуры России и Украины. Среди них – Стас Михайлов и Филипп Киркоров. Поддержку Президенту высказали также предстоятель православной церкви патриарх Кирилл, политологи, эксперты и обычные граждане. На украинском телеканале «Наш» проводился опрос о ситуации в Беларуси, и более 90 % дозвонившихся поддержали Александра Лукашенко.  

# Госнаграды # общество # Владимир Спиваков # Александр Лукашенко # Валерий Гергиев # Марина Наумова # Виктор Дробыш # Александр Серов # Сергей Марков # Фотофакт

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