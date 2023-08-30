В БГУ торжественно открыли главный корпус после трёхлетнего ремонта

Новости Беларуси. Строительный и научный апгрейд. В преддверии начала нового учебного года в БГУ торжественно открыли модернизированный главный корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавно университет отметил вековой юбилей. Обновление зданий старейшего вуза страны и его близлежащей территории проходит постепенно. Первый этап был завершен еще в 2001 году. И вот очередной шаг. Три года понадобилось строителям, чтобы придать современный лоск аудиториям. Реконструкция и капитальный ремонт затронули главный корпус и примыкающее к нему здания физического факультета.

Деньги на это были выделены из республиканского бюджета. Потрачены и собственные финансы БГУ. Отремонтировано свыше 350 помещений. Среди них и научные лаборатории. Теперь они оснащены по последнему слову техники. Высокоточное оборудование уже окрыляет студентов на новые исследования.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета: В обновленные аудитории въедут фактически наши основные, брендовые что-ли, факультеты. Это физический факультет, факультет прикладной математики и информатики, механико-математический факультет, наш совместный белорусско-китайский институт БГУ – Даляньский технический университет, наш научно-исследовательский институт проблем информатики. То есть это те двигатели, драйверы, которые создают уникальные научные продукты.

Дмитрий Бураков, студент Белорусского государственного университета:

Это позволит студентам лучше концентрироваться на учебе и получать необходимые знания, необходимое высшее образование. И вносить свой клад в нашу родную альма-матер и, конечно, страну.

Уже готов проект реконструкции главного корпуса третьей и четвертой очереди работ. Это очень ответственные этапы: ремонт пройдет в помещениях библиотеки и музее БГУ.