Прямой эфир

«Белавиа» временно приостанавливает бронирование и продажу билетов

30 августа 2023 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» с 20:00 1 сентября текущего года временно приостанавливает бронь и продажу билетов из-за технических работ, проинформировали в авиакомпании. 

Это связано с тем, что «Белавиа» осуществляет переход на российскую систему бронирования авиабилетов, потому бронирование и оформление временно будут недоступны. 

Так, с 20:00 в первый день сентября в офисах продаж и агентов, на сайте и в мобильном приложении авиакомпании нельзя будет купить, обменять и вернуть авиабилеты. Временно недоступны будут также дополнительные услуги. Технические работы планируется завершить 2 сентября 2023 года. 

# Авиакомпания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В БГУ торжественно открыли главный корпус после трёхлетнего ремонта
30 августа 2023 11:06

В БГУ торжественно открыли главный корпус после трёхлетнего ремонта

Пара из «Марко» должна быть у каждой модницы. Показываем новую коллекцию
30 августа 2023 10:56

Пара из «Марко» должна быть у каждой модницы. Показываем новую коллекцию

Как сохранить зрение ребёнка во время учебного года? Отвечает врач
30 августа 2023 10:53

Как сохранить зрение ребёнка во время учебного года? Отвечает врач