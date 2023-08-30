«Белавиа» временно приостанавливает бронирование и продажу билетов

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» с 20:00 1 сентября текущего года временно приостанавливает бронь и продажу билетов из-за технических работ, проинформировали в авиакомпании.

Это связано с тем, что «Белавиа» осуществляет переход на российскую систему бронирования авиабилетов, потому бронирование и оформление временно будут недоступны.

Так, с 20:00 в первый день сентября в офисах продаж и агентов, на сайте и в мобильном приложении авиакомпании нельзя будет купить, обменять и вернуть авиабилеты. Временно недоступны будут также дополнительные услуги. Технические работы планируется завершить 2 сентября 2023 года.