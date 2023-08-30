Пара из «Марко» должна быть у каждой модницы. Показываем новую коллекцию

– Привет! Давно не виделись. Чем займемся?

– Шоппинг всегда хорошая идея. В «Марко» появилась новая коллекция, предлагаю туда заглянуть.

– Класс! Тогда пойдем обновлять гардероб к новому сезону.

– Слушай, а давай устроим небольшой эксперимент и поиграем в стилистов. Я подберу какую-нибудь пару для тебя, а ты посмотришь что-нибудь для меня?

– Классная идея. А потом устроим небольшой показ мод и посмотрим, кто справился с этой задачкой лучше. Ой, я чувствую, мы сегодня без покупок точно не обойдемся. Кстати, я уже присмотрела симпатичные лодочки, но не скажу где.

Все любят комфорт, но каждой девушке хочется чувствовать себя леди. Предлагаю рассмотреть эту пару: универсальная цветовая гамма и элегантный каблук-рюмочка.

А мне очень понравились эти туфли молочного цвета. Вы только посмотрите, какой у них необычный, фактурный каблук. Тот самый яркий акцент, который сделает любой образ незабываемым. Идеальные лодочки для настоящей принцессы.

Какие классные лоферы в ретро-стиле с расклешенным каблуком и цвета капучино, который, кстати, сейчас в тренде. Мне кажется, Веронике они очень подойдут.

Лоферы можно сравнить разве что с белыми кроссовками. Они никогда не выйдут из моды. Безоговорочный must have. Для Эрики я выбрала вот эти классические на флэтформе. Объемная конструкция подошвы – пик популярности. Они из натуральной кожи. И только посмотрите на этот мягкий объемный кант.

Спортивная обувь есть в гардеробе у каждой модницы. «Марко» предоставляет широкий ассортимент на любой вкус и цвет. Яркие кроссовки, то что надо. А подруге я предлагаю фуксию. Тогда мы сможем создать великолепный тандем.

Полукеды – идельаный вариант для долгих прогулок в комфортную погоду. Я люблю легкость и универсальность. Думаю, Эрика меня поддержит. Именно поэтому для нее я подобрала эту классическую пару в белом цвете. Без дополнительного декора. Стиль casual active. Красота в простоте.

Эти лоферы на флэтформе просто шикарные. Думаю, Вероника будет от них без ума. Ну, а за счет толстой подошвы, которая уменьшит нагрузку на ее ноги, мы будем гулять ночи напролет.

А посмотрите, как тренд на высокую платформу отлично вписался в дизайн этих полукед. Стиль и комфорт в одном флаконе.

А еще мне понравились вот эти варианты двухцветных дизайнов. Умная и мягкая стелька подстроится под изгиб любой стопы.

Вы только посмотрите, какая шикарная модель! И лоферы, и ботильоны: два в одном. Заберу я их для Эрики! Осень не за горами. А как известно: в «Марко» новинки улетают, как горячие пирожки.