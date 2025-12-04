Как уменьшить время использования гаджетов? Объясняет психолог

Алина Трус, корреспондент:

В эпоху бесконечного потока информации сложно представить нашу жизнь без гаджетов. Часы, проведенные в интернете, нередко превышают время, отведенное на другие активности. Как удержать баланс между онлайн и офлайн жизнью, узнаем прямо сейчас.

Уход от реальности или жизнь в ногу со временем. Технологичные смартфоны и новейшие ноутбуки теперь не просто инструмент для работы, но и часть нашей коммуникации. Мы знакомимся с людьми, назначаем встречи, закрываем дедлайны и просто коротаем свободные минуты досуга. Но порой цена за переизбыток информации – наше здоровье.