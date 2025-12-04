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Как уменьшить время использования гаджетов? Объясняет психолог

04 декабря 2025 12:25
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Как уменьшить время использования гаджетов? Объясняет психолог -1

Алина Трус, корреспондент:
В эпоху бесконечного потока информации сложно представить нашу жизнь без гаджетов. Часы, проведенные в интернете, нередко превышают время, отведенное на другие активности. Как удержать баланс между онлайн и офлайн жизнью, узнаем прямо сейчас.

Уход от реальности или жизнь в ногу со временем. Технологичные смартфоны и новейшие ноутбуки теперь не просто инструмент для работы, но и часть нашей коммуникации. Мы знакомимся с людьми, назначаем встречи, закрываем дедлайны и просто коротаем свободные минуты досуга. Но порой цена за переизбыток информации – наше здоровье.

Как уменьшить время использования гаджетов? Объясняет психолог -3

Ирина Бивзюк, психолог:
Очень часто люди замечают за собой, что они как будто бы эмоционально не насыщаются, им не хватает каких-то эмоций. Если вы замечаете, что в вашей жизни ничего не меняется, нет никаких достижений, успехов, то, возможно, вы уже слишком много тратить время на чужую жизнь. Или, может быть, слишком много работаете, тогда это может быть усталость, у вас болят глаза, головные боли, какая-то общая утомляемость. На это стоит обратить внимание.

Подробности в видео.

# Психология

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