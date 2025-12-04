Если вы фанат хаски, то вам туда. Рассказываем о месте, где можно провести время с этими собаками
Вера Позняк, корреспондент:
Если вы любите собак и мечтаете о настоящем чуде, хаски-парк – это именно то место, которое стоит посетить. Здесь вы не только можете погладить его обитателей, но и узнать много новой информации.
Хаски-парк расположен на живописной территории биологического заказника Глебковка. Это место – настоящий рай для всех, кто обожает животных.
Вера Позняк, корреспондент:
Раньше вы никак не были связаны с животными. Как это все переросло в такое дело в вашей жизни?
Наталья Винтерштейн, хозяйка хаски-парка:
Я закрыла предпринимательство, продала квартиру в Минске и уехала, купила дом в Колодищах. Ко мне все время просились друзья. Можно мы приедем погуляем? Пожалуйста, но чужих людей я же не могу принимать, я только знакомых. Все просятся. Я говорю, давайте. Мы, как питомник, начали рассказывать, что это не диванная собака, что надо гулять, что надо много двигаться, надо спорт, надо выставки. Но никто не слушал. И если кто-то хотел щенка, мы его в лес. И многие говорят, спасибо, мы передумали.
Хаски – потомки древних ездовых пород, веками служивших человеку в суровых условиях севера. Они выносливы, сильны и невероятно умны. Но главное – обладают удивительной способностью дарить радость и заряжать своей энергией всех, кто оказывается рядом. К слову, хаски-парк – это возможность не только пообщаться с четверолапыми, но и обрести нового друга.
Подробности в видео.