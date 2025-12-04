Если вы фанат хаски, то вам туда. Рассказываем о месте, где можно провести время с этими собаками

Вера Позняк, корреспондент:

Если вы любите собак и мечтаете о настоящем чуде, хаски-парк – это именно то место, которое стоит посетить. Здесь вы не только можете погладить его обитателей, но и узнать много новой информации.

Хаски-парк расположен на живописной территории биологического заказника Глебковка. Это место – настоящий рай для всех, кто обожает животных.

Вера Позняк, корреспондент:

Раньше вы никак не были связаны с животными. Как это все переросло в такое дело в вашей жизни?