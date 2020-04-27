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«Товарищ Цанава решил, что это достаточно скучно». Почему отчёт о действиях партизан в Беларуси был сделан в «своеобразной манере»

27 апреля 2020 08:30
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Товарищ Цанава решил, что это достаточно скучно». Почему отчёт о действиях партизан в Беларуси был сделан в «своеобразной манере»-1

Долгие годы информация о спецгруппах была засекречена. Однако и сегодня, когда о многом можно говорить, всей правды о деятельности чекистов во вражеском тылу уже не узнать. Ведь кроме сухих отчетов и цифр в архивах не осталось ни одного командира – того, кто владел всей информацией и мог обрисовать полную картину.   

«Товарищ Цанава решил, что это достаточно скучно». Почему отчёт о действиях партизан в Беларуси был сделан в «своеобразной манере»-4

Артур Зельский:
Когда подбивался, так сказать, общий баланс всех спецгрупп, был он подан, естественно на самый верх. И тогдашний нарком НКГБ товарищ Цанава посмотрел на это и решил, что это достаточно скучно и неинтересно. И поэтому в такой своеобразной манере, в манере рисунков, были сделаны материалы цифрового отчета.

«Товарищ Цанава решил, что это достаточно скучно». Почему отчёт о действиях партизан в Беларуси был сделан в «своеобразной манере»-7

Подсчитали и сколько погибло белорусских чекистов в составах спецгрупп – 360 человек. 254 получили тяжелые ранения и целых 8 спецподразделений органов госбезопасности пропали в лесах. То есть и по сей день 60 чекистов значатся в списках без вести пропавших.

# Великая Отечественная война # общество # Артур Зельский # Лаврентий Цанава # Фотофакт

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