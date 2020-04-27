Решили отложить поход к косметологу? 10 советов, как ухаживать за лицом дома
В условиях самоизоляции большинство женщин решили повременить с посещением косметологических заведений, однако это не повод отложить уходовые процедуры в долгий ящик. Специалисты мудро отмечают: кожа лица – это платье, которое досталось нам в дар от природы, правда, единственное, и на всю жизнь.
Анна Поплевко, косметолог:
Утром и вечером мы очищаем кожу. Для жирной кожи это гелевые текстуры либо пенки. Смягчить рH кожи с помощью лосьона. Для сухой кожи – флюиды либо молочко, тонизируем лосьончиком.
Домашний образ жизни, как ни странно, требует тщательного ухода за кожей, поэтому специалисты советуют обязательно включить в список баночек и тюбиков серьёзные очищающие средства.
Анна Поплевко:
Используйте безабразивные очищающие средства. 1-2 раза в неделю это гоммаж. Это гели с лёгкими поверхностными кислотами – на основе миндальной, молочной кислоты.
Косметологи рассказывают: весеннее солнце не только греет, но и вредит, особенно тем, кто зимой делал пилинги. Показавшись первым солнечным лучам без защитного средства на лице, можно заработать пигментацию и обнулить все недавние старания.
Анна Поплевко:
Защищает крем SPF 30, но если были более серьёзные пилинги – SPF 50.
Важным пунктом в уходе за кожей стали сыворотки. Эти чудо-средства необходимы тем, кто планирует на время отказаться от косметологических процедур за пределами дома.
Анна Поплевко:
Делайте акцент на гиалуроновой кислоте. Если у вас сухая, обезвоженная кожа, смотрите, чтобы были масла – масло авокадо, масло сладкого миндаля, рисовое масло, масло макадамии. Комплекс: витамин В5 и витамин Е.
Специалисты советуют не забывать внедрять в ежедневный уход маски. Они бывают тканевыми, биоцеллюлозными и кремовыми.
Анна Поплевко:
Наносим масочку. Если она кремовая – на 10-15 минуточек, не оставляем на ночь, обязательно смываем. Но если производитель указал, что маска ночная, и она глубоко увлажняет кожу, смело наносите её вместо крема и ложитесь отдыхать.
Для зоны под глазами есть свои так называемые маски – это патчи. Однако это не основное спасение от отёчности и мимических морщин. Главный борец с этими проблемами – крем вокруг глаз.
Анна Поплевко:
Начинаем с 18 лет утром наносить кремик для глаз. Достаточно маленькое количество нанести на мизинчик и распределить по глазной орбите.
Для тех, кто не мыслит свою жизнь без макияжа, тоже есть важное правило: косметику нужно подбирать с умом, заглядывая в состав и дотошно изучая этикетки.
Анна Поплевко:
Много вариантов продаётся в аптеке СС-кремов, которые содержат SPF 30. А также используйте минеральные пудры, они не забивают ваши поры.
Если же вы решили перейти на сторону натурпродуктов, специалисты советуют не бросаться в крайности! На просторах Интернета можно встретить сотни органических бьюти-лайфхаков, которые испортят внешний вид на многие месяцы. Главное, не нарушать правило: всё, что на кухне, остаётся на кухне, и никак не кочует на лицо, в особенности масла.
Анна Поплевко:
Покупая натуральную косметику, обращайте, пожалуйста, внимание на состав. Если содержатся эфирные масла, не факт, что они вам подойдут. Достаточно аллергенные реакции бывают после такой косметики.
Выдавить, нельзя оставить, или же выдавить нельзя, оставить? Косметологи уже давно расставили знаки препинания, и утверждают: трогать высыпания категорически не стоит.
Анна Поплевко:
Локально вы можете наносить пасту либо мазь на основе цинка.
Косметологи предупреждают: если рука потянулась к сладкому, это чревато не только быстрым набором веса, но и отёчностью. Специалисты рекомендуют в этот период заполнить свой рацион продуктами богатыми омега 3, различными орехами, фруктами и овощами.