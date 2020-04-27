Решили отложить поход к косметологу? 10 советов, как ухаживать за лицом дома

В условиях самоизоляции большинство женщин решили повременить с посещением косметологических заведений, однако это не повод отложить уходовые процедуры в долгий ящик. Специалисты мудро отмечают: кожа лица – это платье, которое досталось нам в дар от природы, правда, единственное, и на всю жизнь. Анна Поплевко, косметолог:

Утром и вечером мы очищаем кожу. Для жирной кожи это гелевые текстуры либо пенки. Смягчить рH кожи с помощью лосьона. Для сухой кожи – флюиды либо молочко, тонизируем лосьончиком. Домашний образ жизни, как ни странно, требует тщательного ухода за кожей, поэтому специалисты советуют обязательно включить в список баночек и тюбиков серьёзные очищающие средства.

Анна Поплевко:

Используйте безабразивные очищающие средства. 1-2 раза в неделю это гоммаж. Это гели с лёгкими поверхностными кислотами – на основе миндальной, молочной кислоты. Косметологи рассказывают: весеннее солнце не только греет, но и вредит, особенно тем, кто зимой делал пилинги. Показавшись первым солнечным лучам без защитного средства на лице, можно заработать пигментацию и обнулить все недавние старания. Анна Поплевко:

Защищает крем SPF 30, но если были более серьёзные пилинги – SPF 50. Важным пунктом в уходе за кожей стали сыворотки. Эти чудо-средства необходимы тем, кто планирует на время отказаться от косметологических процедур за пределами дома. Анна Поплевко:

Делайте акцент на гиалуроновой кислоте. Если у вас сухая, обезвоженная кожа, смотрите, чтобы были масла – масло авокадо, масло сладкого миндаля, рисовое масло, масло макадамии. Комплекс: витамин В5 и витамин Е. Специалисты советуют не забывать внедрять в ежедневный уход маски. Они бывают тканевыми, биоцеллюлозными и кремовыми. Анна Поплевко:

Наносим масочку. Если она кремовая – на 10-15 минуточек, не оставляем на ночь, обязательно смываем. Но если производитель указал, что маска ночная, и она глубоко увлажняет кожу, смело наносите её вместо крема и ложитесь отдыхать. Для зоны под глазами есть свои так называемые маски – это патчи. Однако это не основное спасение от отёчности и мимических морщин. Главный борец с этими проблемами – крем вокруг глаз. Анна Поплевко:

Начинаем с 18 лет утром наносить кремик для глаз. Достаточно маленькое количество нанести на мизинчик и распределить по глазной орбите.