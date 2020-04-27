Мятного цвета и на размер больше. Выбираем модный брючный костюм

Сегодня по брючному костюму встречают на красной ковровой дорожке и провожают взглядом в мегаполисах. Без сомнения, это одна из лучших инвестиций в гардероб. Покупка одна – вещи две, так что крутить романы с жакетом и брюками можно бесконечно.

Ольга Денисова, стилист:

Брючный костюм – это всегда законченный образ. Строго, по-деловому сдержанно, эффектно. Тренд – это вещи, которые могут носить оба партнёра, переодеваться, брать друг у друга, поэтому костюм уже давно перекочевал и в женский гардероб.

Ольга Жадеева, главный редактор белорусского медиапортала о моде:

Если вы хотите купить актуальный брючный костюм, не бойтесь размера. Не бойтесь, если он будет выглядеть, как будто немножечко с другого плеча. Жакеты мы носим плюс размер. Они могут выглядеть так, как будто вы набросили на себя в конце свидания жакет вашего бойфренда. Это подчёркивает хрупкость. А были времена, когда за брюки выписывали штрафы и даже сажали в тюрьму! Американская феминистка Амелия Блумер впервые сделала ход конем в 1891 году. На прогулке под юбку она надела этакие шаровары.

Высший свет был в шоке. И хотя Марлен Дитрих и Ив Сен-Лоран вывели смокинг на пьедестал, вплоть до 70-ых прошлого века за дерзкую «двойку» в нью-йоркских ресторанах могли легко выставить за дверь. Благо, время оценило стиль. И теперь леди не представляют весну без «сладкой парочки». Ольга Жадеева:

Жакет можно носить летом, как второй слой одежды, вместо тренча, вместо куртки, ветровки. Очень классно смотрятся жакеты с летними летящими платьями, даже если это жакеты а-ля с мужского плеча. Для тех, кто боится либо не хочет носить очень объёмные жакеты, есть вариант жакета на запах. Он красиво визуально корректирует фигуру, когда хочется сделать акцент на талии.

Ольга Денисова:

Основной тренд – брюки-палаццо, высокая талия – это визуально удлиняет ноги. Это удобно с точки зрения использования одежды вовнутрь, в брюки, и естественно, прячет места, которые необходимо или хочется спрятать.

Белоснежный костюм – идеальный спутник на лето. В нём вы будете роскошны на вечеринке и побережье. Он освежит и подчеркнёт загар. Добавьте тельняшку, оттенки красного, или синего и получите морскую романтику в духе Коко Шанель. Ольга Денисова:

Актуальны светлые оттенки, пудровые, красивый мятный зелёный в тренде, и разбелённый зеленый. Ещё этой весной-летом актуальны красные цвета, тоже в разных оттенках их можно использовать

Чтобы костюмчик сидел, а походка была летящей, ориентируетесь на свои параметры и, конечно, настроение! Кроссовки давно перешли дорогу шпилькам. Последние всё же для выхода в свет. А спорт добавит образу фэшна.