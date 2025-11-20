Лишил жизни не менее 247 мирных жителей – Ермольчик признан виновным в геноциде
Верховный суд Беларуси признал виновным карателя Александра Ермольчика, который в годы немецкой оккупации руководил Хойникским подразделением вспомогательной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обвинительный приговор вынесен посмертно, без назначения наказания. Надеясь скрыть учиненные им зверства, пособник нацистов сменил имя и скрылся в Германии, где прожил до 1984 года.
В годы войны Ермольчик и его пособники умышленно лишили жизни не менее 247 мирных жителей, в том числе как минимум 37 детей. Жертвами палача становились в основном беззащитные женщины и старики. Причем способы казни Ермольчика отличались особой жестокостью. Собраны неопровержимые доказательства его вины.
Верховный Суд признал карателя Ермольчика виновным в геноциде.
В ходе предварительного расследования установлено 25 эпизодов преступной деятельности. За содействием в установлении всех фактов злодеяний белорусские специалисты обращались к Германии – однако коллеги там навстречу не пошли.
Наталья Соколова, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Действительно обращались, но нам был отказ дан. И, соответственно, несмотря на то, что на тот период Ермольчик не понес заслуженного наказания, на сегодняшний день постановлен обвинительный приговор Верховным Судом Республики Беларуси. Совершенное Ермольчиком преступление сроков давности не имеет. Факт постановления в отношении Ермольчика обвинительного приговора имеет важное значение для утверждения исторической правды и справедливости.
Дело Александра Ермольчика стало пятым в череде процессов над пособниками нацистского режима, оставившими кровавый след на нашей земле. В 2024 году были вынесены обвинительные приговоры карателям Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, в 2025-м – Семену Серафимовичу и Осипу Винницкому.