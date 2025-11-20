Лишил жизни не менее 247 мирных жителей – Ермольчик признан виновным в геноциде

Обвинительный приговор вынесен посмертно, без назначения наказания. Надеясь скрыть учиненные им зверства, пособник нацистов сменил имя и скрылся в Германии, где прожил до 1984 года.

Верховный суд Беларуси признал виновным карателя Александра Ермольчика, который в годы немецкой оккупации руководил Хойникским подразделением вспомогательной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы войны Ермольчик и его пособники умышленно лишили жизни не менее 247 мирных жителей, в том числе как минимум 37 детей. Жертвами палача становились в основном беззащитные женщины и старики. Причем способы казни Ермольчика отличались особой жестокостью. Собраны неопровержимые доказательства его вины.

Верховный Суд признал карателя Ермольчика виновным в геноциде.

В ходе предварительного расследования установлено 25 эпизодов преступной деятельности. За содействием в установлении всех фактов злодеяний белорусские специалисты обращались к Германии – однако коллеги там навстречу не пошли.