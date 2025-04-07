Могилёвская область больше других пострадала от непогоды в Беларуси

Последствия весенних снегопадов, обрушившихся на Беларусь в выходные, устраняют более тысячи работников ЖКХ. Для расчистки улично-дорожной сети задействованы свыше 600 единиц спецтехники. Сильнее других от удара стихии пострадала Могилевская область: поваленные деревья, обрывы на линиях электропередачи, нарушение железнодорожного сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные спасатели совершили более 40 выездов. От упавших деревьев расчищали тротуары и дороги. Несколько упали прямо на машины, в результате чего повреждены оказались три легковушки. Помощь спасателей понадобилась и застрявшим в снегу транспортным средствам. Из заноса помогли выбраться школьному автобусу, а в деревне Подгорье – скорой.

Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:

В деревне Подгорье Могилевского района помощь спасателей потребовалась медикам, так как автомобиль скорой помощи застрял в снегу. В деревне Углата Осиповичского района в помощи нуждалась 73-летняя женщина, которая находится на аппарате ИВЛ. Из-за отсутствия электричества жизнь пенсионерки оказалась под угрозой. Работники МЧС подключили резервный генератор для обеспечения работы медицинского аппарата. Сложные погодные условия сохранятся и в ближайшие сутки. В связи с этим МЧС рекомендует воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости (особенно за пределы населенного пункта), быть внимательными, проходя мимо зданий, на крышах которых скапливается большое количество снега.