Прямой эфир

Могилёвская область больше других пострадала от непогоды в Беларуси

07 апреля 2025 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Последствия весенних снегопадов, обрушившихся на Беларусь в выходные, устраняют более тысячи работников ЖКХ. Для расчистки улично-дорожной сети задействованы свыше 600 единиц спецтехники. Сильнее других от удара стихии пострадала Могилевская область: поваленные деревья, обрывы на линиях электропередачи, нарушение железнодорожного сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилёвская область больше других пострадала от непогоды в Беларуси-2

Местные спасатели совершили более 40 выездов. От упавших деревьев расчищали тротуары и дороги. Несколько упали прямо на машины, в результате чего повреждены оказались три легковушки. Помощь спасателей понадобилась и застрявшим в снегу транспортным средствам. Из заноса помогли выбраться школьному автобусу, а в деревне Подгорье – скорой.

Могилёвская область больше других пострадала от непогоды в Беларуси-4

Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:
В деревне Подгорье Могилевского района помощь спасателей потребовалась медикам, так как автомобиль скорой помощи застрял в снегу. В деревне Углата Осиповичского района в помощи нуждалась 73-летняя женщина, которая находится на аппарате ИВЛ. Из-за отсутствия электричества жизнь пенсионерки оказалась под угрозой. Работники МЧС подключили резервный генератор для обеспечения работы медицинского аппарата. Сложные погодные условия сохранятся и в ближайшие сутки. В связи с этим МЧС рекомендует воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости (особенно за пределы населенного пункта), быть внимательными, проходя мимо зданий, на крышах которых скапливается большое количество снега.

Могилёвская область больше других пострадала от непогоды в Беларуси-6

Из-за непогоды в Могилевской области остались без электроснабжения свыше 200 населенных пунктов. В большую часть из них аварийным бригадам уже удалось восстановить подачу энергии. А порядка тысячи железнодорожников задействованы на уборке путей от снега и бурелома. Толщина покрова местами достигает 27 сантиметров. Отдельные поезда на участке Осиповичи – Могилев следуют с отклонением от графика.

# Погода в Беларуси # МЧС Республики Беларусь # Природные явления

Другие новости рубрики

Все новости
Кочанова: Беларусь и Узбекистан придерживаются позиции, что все конфликты должны разрешаться мирным путём
07 апреля 2025 10:38

Кочанова: Беларусь и Узбекистан придерживаются позиции, что все конфликты должны разрешаться мирным путём

Александр Турчин прибыл с официальным визитов в Россию
07 апреля 2025 10:32

Александр Турчин прибыл с официальным визитов в Россию

«Когда зрители смотрят, они проживают историю». Поговорили с организаторами концерта-реквиема «Каждый третий»
07 апреля 2025 09:14

«Когда зрители смотрят, они проживают историю». Поговорили с организаторами концерта-реквиема «Каждый третий»