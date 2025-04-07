«Мне было очень приятно стать частью этого концерта» – Анна Трубецкая о выступлении с Ларисой Долиной

Ольга Бурлакова, ведущая: Мы следим за тобой очень тщательно, но иногда даже не успеваем, потому что ты везде. Мы наблюдали совместный проект с Ларисой Долиной на одной сцене. Расскажи, пожалуйста.

Анна Трубецкая, певица:

Сейчас очень насыщенный период в моей жизни творческой. Буквально недавно я вернулась из Новосибирска, был концерт Ларисы Долиной, на который она пригласила меня для того, чтобы я спела на ее концерте нашу дуэтную песню. Так интересно получалось, что весь концерт она зрителю обещала какой-то сюрприз. И весь зал был в недоумении, что за сюрприз может быть. Ведь это гастроли по Сибири, все песни Ларисы Долиной уже знают. Их было порядка 35. Это был 2,5-часовой концерт. Все – живой звук. И тут она говорит: «Вот тот самый сюрприз». Выхожу на сцену я. Мне было очень приятно стать частью этого концерта. Новосибирская публика очень тепло принимает.

Ольга Бурлакова:

Эту песню мы услышим и наши телезрители на широких экранах, когда?

Анна Трубецкая:

Где-то в сентябре.