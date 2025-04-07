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«Мне было очень приятно стать частью этого концерта» – Анна Трубецкая о выступлении с Ларисой Долиной

07 апреля 2025 10:55
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Трубецкая, певица.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Мы следим за тобой очень тщательно, но иногда даже не успеваем, потому что ты везде. Мы наблюдали совместный проект с Ларисой Долиной на одной сцене. Расскажи, пожалуйста.

«Мне было очень приятно стать частью этого концерта» – Анна Трубецкая о выступлении с Ларисой Долиной-2

Анна Трубецкая, певица:
Сейчас очень насыщенный период в моей жизни творческой. Буквально недавно я вернулась из Новосибирска, был концерт Ларисы Долиной, на который она пригласила меня для того, чтобы я спела на ее концерте нашу дуэтную песню. Так интересно получалось, что весь концерт она зрителю обещала какой-то сюрприз. И весь зал был в недоумении, что за сюрприз может быть. Ведь это гастроли по Сибири, все песни Ларисы Долиной уже знают. Их было порядка 35. Это был 2,5-часовой концерт. Все – живой звук. И тут она говорит: «Вот тот самый сюрприз». Выхожу на сцену я. Мне было очень приятно стать частью этого концерта. Новосибирская публика очень тепло принимает.

Ольга Бурлакова:
Эту песню мы услышим и наши телезрители на широких экранах, когда?

Анна Трубецкая:
Где-то в сентябре.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Анна Трубецкая # Ольга Бурлакова # Александра Каштанова # Александр Меженный

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