Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан в Палате представителей

От насущных проблем до инициатив по совершенствованию законодательства – такой широкий спектр вопросов рассмотрели сегодня на приеме граждан в Палате представителей. Жители страны получили возможность напрямую обратиться к Игорю Сергеенко, озвучив как личные обращения, так и предложения системного характера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто со встречи ушел с готовым решением проблемы, – семья Шевко из Минска. Супруги обратились с просьбой помочь подключиться к линиям электропередач одного из предприятий, поскольку для отопления в частном доме выданных киловатт не хватает.

Александр Шевко:

Нам пообещали решить, и «Минские электросети» сказали: мы договорились, решили, все. Вопрос хорошо. Я очень доволен, что попал. И очень доволен, что все-таки где-то что-то решается. Елена Шевко:

И вот это, наверное, политика нашего Президента, что решить пользу человека. Очень хорошее дело. А супруги из Кобринского района обратились с предложением по внесению дополнения в постановление Совмина «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности».

Алла Смолковская:

Есть такой вид деятельности, как бы неопределенный, как ремонт надувных лодок. Не обозначено четко, как вид деятельности, именно вот надувные. И вот мы приехали попросить, чтобы этот вид деятельности внесли именно в программу профдоход, так как этот вид деятельности востребован, но он сезонный, не приносящий большого как бы дохода, в результате того, чтобы по нему открывать ИП либо ООО, либо ЧУП.

Записаться на прием к председателю Палаты представителей можно по телефону. При этом уточняется суть обращения, чтобы определить, каких специалистов необходимо подключить для решения вопроса. Депутаты рассматривают все заявки, однако иногда в записи на личный прием могут отказать.