Торжественную линейку в СШ № 105 Минска посетил ее бывший выпускник – министр информации Беларуси

Новости Беларуси. Школы встречают детей обновленными. В классах провели косметические ремонт, обновили столовые и спортивные залы, закупили новый инвентарь. Так, в 105 столичной школе впервые за парты сядут 70 мальчишек и девчонок.

Слова напутствия первоклассникам в столь волнительный день сказали бывшие выпускники. Среди них и министр информации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоклассники:

Мы хотим учиться! Знания добывать!

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Не гость я здесь, свой, это моя школа. Я ее закончил в далеком 1980 году. И до сих пор по-человечески сюда тянет.

Говоря о школе, у нее очень хорошие традиции, они были. И я знаю, что сейчас сохраняется и спорт, к нему очень серьезное отношение, и кружки работают.

Людмила Шевчик, директор ГУО «Средняя школа № 105 Минска»:

Школа готовилась, чтобы принять деток, чтобы посадить их в уютные отремонтированные классы. Учителя прошли курсовую переподготовку, чтобы качественно и ответственно вести уроки.