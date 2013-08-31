Прямой эфир

Торжественную линейку в СШ № 105 Минска посетил ее бывший выпускник – министр информации Беларуси

31 августа 2013 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Школы встречают детей обновленными. В классах провели косметические ремонт, обновили столовые и спортивные залы, закупили новый инвентарь. Так, в 105 столичной школе впервые за парты сядут 70 мальчишек и девчонок. 

Слова напутствия первоклассникам в столь волнительный день сказали  бывшие выпускники. Среди них и министр информации Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоклассники:
Мы хотим учиться! Знания добывать!

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:
Не гость я здесь, свой, это моя школа. Я ее закончил в далеком 1980 году. И до сих пор по-человечески сюда тянет.
Говоря о школе, у нее очень хорошие традиции, они были. И я знаю, что сейчас сохраняется и спорт, к нему очень серьезное отношение, и кружки работают.

Людмила Шевчик, директор ГУО «Средняя школа № 105 Минска»:
Школа готовилась, чтобы принять деток, чтобы посадить их в уютные отремонтированные классы. Учителя прошли курсовую переподготовку, чтобы качественно и ответственно вести уроки.

# общество # Фотофакт # Олег Пролесковский # Школы в Беларуси # Людмила Шевчик # ГУО «Средняя школа № 105 Минска» # Выпускной в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Сразу 6 первых классов пришли на торжественную линейку в минской гимназии № 29
31 августа 2013 13:13

Сразу 6 первых классов пришли на торжественную линейку в минской гимназии № 29

Торжественный ритуал-посвящение курсантов командно-инженерного института МЧС прошел в Минске
30 августа 2013 18:06

Торжественный ритуал-посвящение курсантов командно-инженерного института МЧС прошел в Минске

4 современных мультиплекса планируют построить в Минске
30 августа 2013 17:52

4 современных мультиплекса планируют построить в Минске