Торжественный ритуал-посвящение курсантов командно-инженерного института МЧС прошел в Минске

Новости Беларуси. Торжественный ритуал-посвящение курсантов командно-инженерного института МЧС состоялся 30 августа на площади Государственного флага, одном из знаковых мест, которые олицетворяют и подчеркивают нашу государственность. 89 новобранцев произнесли слова присяги на верность Республике Беларусь и ее народу.

Среди курсантов есть и 12 девушек.

Поддержать будущих спасателей пришли родные и близкие. Сама церемония традиционно сопровождалась выносом знамени учебного заведения и торжественным маршем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Гончаров, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Буквально за месяц ребята стали уже неузнаваемы, потому что их юность после детства будет нивелирована солдатским строем. Эти четыре года они будут изучать более 50 дисциплин различного направления. И, конечно, о том, что они носят форму. И трудности в том, что они не будут иметь свободного времени так, как обыкновенные студенты в гражданских вузах. Но мы можем поручиться, Министерство по чрезвычайным ситуациям, что из нашего вуза выходят государевы люди, государевы мужи, которым можно доверять защиту нашей родины.

Евгений Романьков, курсант командно-инженерного института Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Это по-настоящему мужская профессия. Мне кажется, каждый мужчина должен быть именно защитником, он должен защищать свою девушку, свою родину, свою страну.