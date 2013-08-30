4 современных мультиплекса планируют построить в Минске

Новости Беларуси. Широкий экран против повседневности. 4 современных мультиплекса планируют построить в столице. Первый четырехзальный кинотеатр появится в микрорайоне Каменная Горка, а в 2014 году начнутся работу по строительству пятизального.

Сегодня в Минске работает 24 кинозала. Их загрузка во время мировых премьер близка к 100%, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Коктыш, генеральный директор ГУ «Киновидеопрокат»:

Изучаем, где можно найти место для постройки. Это очень серьезный инвестиционный проект, в который нужны деньги, и неслабые. Кредитные ресурсы кинопрокат не может использовать, и если это в инвестиционную программу города войдет, я буду очень благодарен городу. Я обещаю, что окупаемость кинотеатра будет, в зависимости от месторасположения, стоянки, развитости инфраструктуры, 7-8 лет.