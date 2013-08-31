Сразу 6 первых классов пришли на торжественную линейку в минской гимназии № 29

Новости Беларуси. В минской гимназии № 29 на первую линейку пришли сразу 6 первых классов. Для выпускников такое мероприятие – последнее.

Желающих сесть за парту оказалось даже больше, чем рассчитывали в учебном заведении, так что набор гимназистов пришлось увеличить до полутора тысяч.

Виктор Пшиков, директор гимназии № 29 (Минск):

Много будет нового, безусловно. Потому что новые ученики новые родители приходят к нам. Конечно, мы хотим, чтобы для них двери нашей школы были открыты с огромным количеством новых знаний.

Ученица гимназии № 29 Минска:

Я проучилась в этой школе 10 лет. И это последний год, последний рывок в нашу взрослую жизнь, которая нас уже поджидает.

Порадует детей в 2013 году столовая. Гимназии выделили средства на ремонт пищеблока, так что за время каникул место для школьных обедов и завтраков преобразилось. Обновили, конечно, и учебные помещения. К первому сентября все классы готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отец первоклассника:

Для родителей это тоже очень ответственный шаг. Это внутренние переживания за ребенка, чтобы учеба у него завязалась именно с первого учебного дня.

Первоклассник:

Нам надо писать прописью, букварь читать и все делать.

Мать первоклассницы:

Мы очень волновались, мы очень переживали, как пройдет первый день. Мы готовы к школе и надеемся, что у нас все получится в этом году.

Первоклассники:

После школы поступают в другую и так далее. Потом, когда заканчиваешь школу, начинается взрослая жизнь.