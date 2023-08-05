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Торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ состоится уже сегодня! Идут последние приготовления к празднику

05 августа 2023 07:38
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Новости Беларуси. Спортивный мультифорум принимает в эти дни Беларусь. Уже сегодня, 5 августа, состоится торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под сводами «Минск-Арены» участников и болельщиков ждет незабываемое шоу.

Торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ состоится уже сегодня! Идут последние приготовления к празднику-1

А пока идут последние приготовления к яркому аккорду праздника, атлеты уже вступили в схватку за заветные медали. Три комплекта наград разыграют сегодня грации: за победу будут бороться в индивидуальном многоборье, командном турнире и групповых упражнениях. Среди фаворитов – наша Алина Горносько – призер токийской Олимпиады, а также россиянки Арина Аверина, Лала Крамаренко и Анна Попова. Будем болеть за наших гимнасток!

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# Игры стран СНГ # общество # Алина Горносько # Арина Аверина # Лала Крамаренко # Анна Попова # Фотофакт

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