В Минском государственном дворце детей и молодёжи прошёл день открытых дверей

Широкий выбор занятий по душе. День открытых дверей прошел в Минском государственном дворце детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многолюдный, веселый, гостеприимный – уже с сентября он откроет свои двери и для малышей, и для подростков.

Для юных жителей столицы здесь почти 800 объединений по интересам по более чем 100 направлениям. Интеллектуальные, декоративно-прикладные, спортивные, художественные – лишь малая часть всего разнообразия секций. Есть и медиацентр. Среди новых направлений – «Японский язык», «Беспилотные летательные аппараты», «Пластический театр». В новом сезоне учреждение ждет почти 8 тысяч воспитанников. Записаться в кружки по интересам можно до 12 сентября. Светлана Семашко:

Мы пришли сюда, чтобы узнать, какие здесь направления. В частности, мы рассматриваем архитектуру и медицину, поэтому здесь есть возможность ознакомиться с этой профессией и в дальнейшем выбрать.

Елена Орешко, заведующая сектором медиаобразования Минского государственного дворца детей и молодежи:

Мы сейчас по поручению комитета по образованию Мингорисполкома реализуем городской проект, называется он «Школьный медиацентр». Цель этого проекта – открыть в каждой школе Минска школьный медиацентр за весь этот год. Пока дворец является координатором этого проекта, к нам поступило очень много заявок, и мы сейчас с этой записью отвечаем на запрос города. Есть возможность попасть в объединения по интересам и в течение всего года. А чтобы не растеряться в широком перечне предложений, можно воспользоваться «Навигатором увлечений». Этот электронный сервис по подбору секций размещен на сайте дворца. Диагностика доступна и во время записи в кружки.