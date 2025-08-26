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Разговор о будущем страны – в Борисове стартует информационно-просветительская акция «Беларусь адзiная»

26 августа 2025 06:01
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Ко Дню народного единства. Традиционная информационно-просветительская акция «Беларусь адзiная» стартует 26 августа и охватит все области страны, включая Минск и некоторые райцентры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый пункт маршрута – Борисов.

Разговор о будущем страны – в Борисове стартует информационно-просветительская акция «Беларусь адзiная»-2

Основная цель инициативы – создать конструктивный диалог между властью, экспертами и гражданами, обсудить достигнутые результаты и задачи для дальнейшего прогресса в соответствии с указаниями Президента. В 2025 году особое внимание уделяется теме будущего Беларуси. Тематика акции меняется в зависимости от актуальных общественных вопросов. Например, с 2021 года обсуждались злободневные политические темы, затем – исторические и внешнеполитические. Теперь основной акцент сделан на программе развития страны.

# Государственная политика

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