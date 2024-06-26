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Торговые сети продлили скидки для уязвимых категорий населения

26 июня 2024 11:30
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Срок действия скидок для уязвимых категорий населения продлили в Беларуси. Дополнительное соглашение подписали Министерство антимонопольного регулирования и торговли и представители крупных торговых сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговые сети продлили скидки для уязвимых категорий населения-1

Речь о 10-процентных скидках для пенсионеров, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей. А распространяется она на социально значимые товары. В перечне хлеб, мука, крупы, макаронные изделия, мясо, молочка, фрукты и овощи. Впервые возможность приобретать продукты по выгодной цене белорусам предоставили в начале 2022 года. С тех пор срок действия соглашения продлевают каждые три месяца. Нынешнее будет действовать в третьем квартале 2024-го. Люди благодарны, что МАРТ организовал такую работу вместе с сетями.

Торговые сети продлили скидки для уязвимых категорий населения-4

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: 
На сегодня выдано порядка 2 миллионов карточек, по которым предоставляются соответствующие скидки. Общая сумма скидок чуть меньше 70 миллионов белорусских рублей. Это та поддержка, которую оказали торговые сети гражданам нашей страны путем предоставления социальных скидок. Что примечательно, сегодня к нам присоединилась еще одна торговая сеть, которая стала 14-й в списке компаний, которые предоставляют социальные скидки для граждан.

Торговые сети продлили скидки для уязвимых категорий населения-7

В основном отзывы о программе поступают положительные. Что касается проблемных моментов, не все объекты торговли имеют возможность предоставлять скидки. Дело в технической части. Однако замминистра заверил, торговые сети уже работают над устранением этих препятствий.

# Торговля в Беларуси # общество # Иван Вежновец

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