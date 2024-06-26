Торговые сети продлили скидки для уязвимых категорий населения

Срок действия скидок для уязвимых категорий населения продлили в Беларуси. Дополнительное соглашение подписали Министерство антимонопольного регулирования и торговли и представители крупных торговых сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о 10-процентных скидках для пенсионеров, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей. А распространяется она на социально значимые товары. В перечне хлеб, мука, крупы, макаронные изделия, мясо, молочка, фрукты и овощи. Впервые возможность приобретать продукты по выгодной цене белорусам предоставили в начале 2022 года. С тех пор срок действия соглашения продлевают каждые три месяца. Нынешнее будет действовать в третьем квартале 2024-го. Люди благодарны, что МАРТ организовал такую работу вместе с сетями.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

На сегодня выдано порядка 2 миллионов карточек, по которым предоставляются соответствующие скидки. Общая сумма скидок – чуть меньше 70 миллионов белорусских рублей. Это та поддержка, которую оказали торговые сети гражданам нашей страны путем предоставления социальных скидок. Что примечательно, сегодня к нам присоединилась еще одна торговая сеть, которая стала 14-й в списке компаний, которые предоставляют социальные скидки для граждан.