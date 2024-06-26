Сотни человек собрал митинг на площади Победы в Витебске

Десятки тысяч погибших и выжженная дотла земля. Девять долгих месяцев на подступах к Витебску стоял фронт. 26 июня 1944 года, на третьи сутки белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», город ощутил дыхание свободы. Местные жители, их оставалось всего 118, с ликованием встречали советские войска. Сегодня областной центр отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг на площади Победы возле мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины собрал сотни человек. Венки и цветы к Вечному огню в память о подвиге возложили руководство области и города, представители общественных организаций и объединений, студенты и школьники. В ходе боев за Витебск были убиты 20 тысяч бойцов Красной армии, еще 10 тысяч взяты в плен.

Лилия Антоненко, бывшая малолетняя узница, председатель Железнодорожной первичной районной организации Общественного объединения «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма»:

Благодаря нашим родителям и мы, когда подросли, помогали восстанавливать город. Родители наши работали, а после работы строили и храмы, и заводы. И мы, дети, помогали им. То кирпичик поднесем, то еще что-нибудь. Хоть маленький уклад, но мы делали. И представьте себе, из этого мертвого города, который не подлежал восстановлению, какой сейчас красавец Витебск.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

У нас будет большое количество делегаций (с первыми лицами и не только), и каждый поздравляет и считает необходимым возложить цветы к нашему Вечному огню в этот священный для нас праздник.