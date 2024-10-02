Тонометры, глюкометры и электрокардиографы – в Минской области обновляют ФАПы

С заботой о людях. В Минской области ведется массивная реконструкция всей системы сельского здравоохранения. Стоит задача на местах оказывать жителям всю необходимую помощь. Особое внимание оборудованию, поэтому активно закупают тонометры, электрокардиографы, наборы медаппаратов для неотложной экстренной помощи и гинекологические установки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как ведется работа в Червенском районе – увидела Екатерина Ковальчук.

Постройке Войниловского ФАПа уже почти 40 лет. Поэтому преображения здесь ожидали давно. Ремонт выполняли своими силами. Но, как же все заиграло. Теперь здесь светлые уютные помещения процедурного, приемного и акушерского кабинетов. Установили новую мебель. Выглядит современно. Все, чтобы пребывание пациентов стало более комфортным.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Глюкометр, индикатор внутриглазного давления, новый электрокардиограф. ФАП полностью оснащен необходимым оборудованием. Это позволяет качественно оказывать медицинскую помощь. В зоне обслуживания – 470 жителей. С наступлением холодов, очередь в коридорах заметно увеличилась. Сезонная ситуация. Но сельчане понимают, что здесь получат максимальную помощь.

Всего в Червенском районе насчитывается 13 стационарных сельских Фапов и 5 амбулаторий. Также жителей отдаленных деревень обслуживает два передвижных комплекса.

Андрей Прохоренко, главный врач Червенской центральной районной больницы:

Мы активно занимались ремонтными работами в целом в сельском здравоохранении. То есть, это касается и участковой больницы, и амбулаторий, и ФАПов, их полным оснащением. И кардиографы, и глюкометры, и тонометры внутриглазного давления. Все необходимое оборудование было приобретено как на фельдшерско-акушерские пункты, так и на два передвижных комплекса, так и во врачебные амбулатории.