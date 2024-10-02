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В Борисове появится ЗАГС на месте кинотеатра «Победа»

02 октября 2024 14:59
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В Борисове вместо кинотеатра «Победа» появится ЗАГС. В историческом месте города ремонтные работы уже начались, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их разделили на два этапа.

В Борисове появится ЗАГС на месте кинотеатра «Победа»-2

Благоустройство, плюс реконструкция здания. Уже приступили к укладке тротуарной плитки. Еще обустроят зону отдыха, фотозону, парковки. Также займутся декоративным озеленением хвойно-лиственными деревьями и цветущими кустарниками.

В Борисове появится ЗАГС на месте кинотеатра «Победа»-4

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:
Тут очень интересная концепция в том плане, что здесь у нас имеется кинотеатр «Победа». Сегодня он практически не эксплуатируется. И было принято решение для того, чтобы здесь сделать новый ЗАГС. Концепция будет складываться из того, что можно будет пойти в ЗАГСе расписаться, далее можно пойти в церковь, можно повенчаться. И дальше мы здесь делаем зону такую.  Обновленный парк, скамейки будут, фотозона. Можно будет молодым по такому маршруту пройти.

Реконструкция частично затронет улицы 3-го Интернационала, Лопатина и Комсомольскую. Здесь обновят тротуары, пешеходные переходы и займутся озеленением. Установят малые архитектурные формы и переносное оборудование.

# Строительство # ЗАГС # Николай Карпович

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