В Борисове появится ЗАГС на месте кинотеатра «Победа»

В Борисове вместо кинотеатра «Победа» появится ЗАГС. В историческом месте города ремонтные работы уже начались, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их разделили на два этапа.

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:

Тут очень интересная концепция в том плане, что здесь у нас имеется кинотеатр «Победа». Сегодня он практически не эксплуатируется. И было принято решение для того, чтобы здесь сделать новый ЗАГС. Концепция будет складываться из того, что можно будет пойти в ЗАГСе расписаться, далее можно пойти в церковь, можно повенчаться. И дальше мы здесь делаем зону такую. Обновленный парк, скамейки будут, фотозона. Можно будет молодым по такому маршруту пройти.

Реконструкция частично затронет улицы 3-го Интернационала, Лопатина и Комсомольскую. Здесь обновят тротуары, пешеходные переходы и займутся озеленением. Установят малые архитектурные формы и переносное оборудование.