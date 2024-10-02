Аграрии Минской области убрали 37,5 тысячи гектаров кукурузы на зерно

Аграрии Минской области продолжают создавать прочную кормовую базу. Это позволит наладить стабильную и динамичную работу животноводства. Рацион должен быть сытным и питательным, а переходящий запас стать хорошим резервом для модернизации молочной отрасли. Кроме того, аграрии продолжают убирать кукурузу на зерно. Уже намолочено свыше 320 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А убрано более 37 тысяч гектаров.

Так, и в подсобном хозяйстве Слуцкого района все силы брошены на поля с кукурузой. Под нее здесь отведено 2 тысячи гектаров. Из них 1,5 тысячи – на силос. И уже освоено около 60 % площадей. Завершить работы планируют к середине октября. В 2024 году урожай вырастили качественный, что позволит заготовить более сочный и питательный корм.

Анатолий Новик, заместитель директора по растениеводству подсобного сельскохозяйственного филиала мясоперерабатывающего предприятия:

План сенажа нам был 27 тысячи. Уже выполнили его. Заготовлено 104 % к плану. По силосу – 34 тысячи. Я думаю, тоже мы выполним задание. Хозяйство будет обеспечено полностью, на 100 %, кормами.

Здесь уже работают и на залог будущего урожая. Под озимый зерновой клин в хозяйстве отвели 2,5 тысячи гектаров.