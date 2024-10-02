Узнали секрет успеха. Встретились с золотыми призёрами III Открытой международной астрономической олимпиады

За этой олимпиадой следили даже из космоса, причем не только космонавты с борта международной космической станции, но звезды и прочие светила. Потому что это была III международная астрономическая олимпиада для школьников. И прошла она в России на федеральной территории «Сириус». Как показали себя белорусские ученики? Расспросим наших гостей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Матвей Валдовский, руководитель команды школьников и Александра Юрченко, студентка первого курса факультета прикладной математики и информатики БГУ, золотой призер III Открытой международная астрономической олимпиады.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Поздравляем, с этим космическим золотом! Юрий Царев, ведущий:

Как так получилось, что у нас такое большое количество золотых медалей? Я очень рад, но я хочу узнать секрет успеха! Ольга Бурлакова:

Шесть, целых шесть ! И все золотые! Рассказывайте.





Матвей Валдовский, руководитель команды школьников – участников III Открытой международной астрономической олимпиады:

В олимпиаде принимали участие огромное количество стран. От одной страны выступало шесть человек. Этих стран было порядка 20. Разумеется, среди такого большого количество участников нужно было выделить самых-самых лучших.