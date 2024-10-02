Узнали секрет успеха. Встретились с золотыми призёрами III Открытой международной астрономической олимпиады
За этой олимпиадой следили даже из космоса, причем не только космонавты с борта международной космической станции, но звезды и прочие светила. Потому что это была III международная астрономическая олимпиада для школьников. И прошла она в России на федеральной территории «Сириус». Как показали себя белорусские ученики? Расспросим наших гостей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Матвей Валдовский, руководитель команды школьников и Александра Юрченко, студентка первого курса факультета прикладной математики и информатики БГУ, золотой призер III Открытой международная астрономической олимпиады.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Поздравляем, с этим космическим золотом!
Юрий Царев, ведущий:
Как так получилось, что у нас такое большое количество золотых медалей? Я очень рад, но я хочу узнать секрет успеха!
Ольга Бурлакова:
Шесть, целых шесть ! И все золотые! Рассказывайте.
Матвей Валдовский, руководитель команды школьников – участников III Открытой международной астрономической олимпиады:
В олимпиаде принимали участие огромное количество стран. От одной страны выступало шесть человек. Этих стран было порядка 20. Разумеется, среди такого большого количество участников нужно было выделить самых-самых лучших.
Юлия Самусенко, ведущая:
Александра, а как вообще проходила сама олимпиада? Какие были задания? С чего все начиналось?
Александра Юрченко, студентка первого курса факультета прикладной математики и информатики БГУ, золотой призер III открытой международной астрономической олимпиады:
У нас олимпиада делилась на 4 тура: теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур. В теоретическом просто решали задачи, а в практическом мы уже использовали разные программы на ноутбуках, чтобы обрабатывать данные. В наблюдательном – упор идет на звездное небо, а в экспресс-туре решали задачи на время. Уровень очень тяжелый, но не зря мы все это время учились.
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