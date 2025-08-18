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Безопасность ребёнка – какие профилактические мероприятия проводит МЧС Беларуси

18 августа 2025 15:19
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Через две недели дети снова пойдут в школу. Как обеспечить безопасность в этот период? Какие способы профилактики наиболее эффективны? Как отвести детей от беды и научить родителей бдительности? Какие ЧП с участием детей этим летом чаще всего фигурировали в сводках, где произошло наибольшее количество происшествий? Что нужно знать любителям средств персональной мобильности, чтобы оставаться законопослушными участниками дорожного движения?

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:
Вы молодцы, потому что проводите огромное количество профилактических мероприятий. Постоянно рассказываете детям, как им не утонуть, не потеряться в лесу, как спасаться во время пожаров. Еще одна акция – учите плавать детей в оздоровительных комплексах. Какие меры профилактики наиболее эффективны, что показывает практика?

Безопасность ребёнка – какие профилактические мероприятия проводит МЧС Беларуси-2

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Вы знаете, достаточно сложно выделить какой-то один суперэффективный, потому что разные возрастные категории, уровни воспитания детей и формы воспитания. Для разных возрастных категорий по-разному. 

В принципе, это работа разного формата. Это различного рода мероприятия, акции, конкурсы в учреждениях образования, здравоохранения, на объектах с массовым пребыванием людей. Конечно, это работа в социальных сетях. Здесь без ложной скромности я скажу, что мы имеем определенные успехи.

Подробности в видео.

# Правила безопасности # Ольга Мельченко # МЧС Беларуси # Екатерина Забенько

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