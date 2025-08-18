Безопасность ребёнка – какие профилактические мероприятия проводит МЧС Беларуси

Через две недели дети снова пойдут в школу. Как обеспечить безопасность в этот период? Какие способы профилактики наиболее эффективны? Как отвести детей от беды и научить родителей бдительности? Какие ЧП с участием детей этим летом чаще всего фигурировали в сводках, где произошло наибольшее количество происшествий? Что нужно знать любителям средств персональной мобильности, чтобы оставаться законопослушными участниками дорожного движения?

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Вы молодцы, потому что проводите огромное количество профилактических мероприятий. Постоянно рассказываете детям, как им не утонуть, не потеряться в лесу, как спасаться во время пожаров. Еще одна акция – учите плавать детей в оздоровительных комплексах. Какие меры профилактики наиболее эффективны, что показывает практика?