«В соцсетях увидел эту акцию». 15 старшеклассников на время станут первокурсниками медвуза в Минске

Новости Беларуси. В дни осенних каникул не все белорусские школьники отдыхают от учебы, некоторые получили возможность почувствовать себя первокурсниками. В Белорусском государственном медуниверситете стартовал проект «Студент на неделю», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двери для 15 старшеклассников открыл лечебный факультет. Пятидневная образовательная программа для потенциальных абитуриентов будет насыщенной.

Впереди лекции, семинары, практические задания и знакомство с традициями университета. Чтобы стать частью альма-матер, школьники прошли строгий отбор.

Дмитрий Бородин, председатель студсовета лечебного факультета БГМУ:

Нам было прислано более 90 мотивационных писем. И, увы, в этом году, в этот сезон мы смогли принять только 15, поэтому, понятное дело, что отбор у нас был достаточно тяжелый. Старались мы отбирать по принципу того, чтобы студент был замотивирован на обучение в медицинской сфере. О том, чтобы человек, который вошел в эту профессию, хотел отдавать всего себя, чтобы это был человек, который не приходит в медицину для того, чтобы посмотреть что-то, а потом уйти, чтобы через шесть лет после обучения взять свободный диплом. Именно таких людей мы старались найти. И это мы искали в мотивационных письмах.

Станислав Русович, учащийся Крупицкой средней школы:

Был в соцсетях, увидел вот эту акцию, то есть «Студент БГМУ на неделю». Я как бы удивился, потому что раньше такого не было. И меня это заинтересовало. Я решил, что напишу все-таки, маленький шанс есть. Мотивационное письмо надо было. И я написал, меня приняли, заявку мою приняли.

Ялина Демиденко, учащаяся средней школы № 21 Минска:

Из-за этого я прямо сейчас задумалась о своем будущем и, думаю, дальнейшей перспективе. Несомненно, это развитие, во врачебной отрасли. И было бы замечательно, если бы открыли военную специальность для женщин.