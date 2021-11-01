Около 440 тысяч человек привились от коронавируса в Минске. Пункты вакцинации есть во всех территориальных центрах

Новости Беларуси. Полный курс вакцинации в Минске против COVID-19 прошли около 440 тысяч человек. Высокие показатели у соцсферы. Привито около 80 % работников стационарных учреждений, где задействованы более 2,5 тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди сотрудников территориальных центров прививку получило почти 70 %. На местах идет подготовка к ревакцинации. Что касается проживающих в таких учреждениях – привито 95 %. В свою очередь это дает свои результаты. Заболевших минимум. У них отмечают легкие симптомы.