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«Только по одной причине». Сколько частных школ Минска не получили сертификат готовности?

15 сентября 2022 15:44
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Новости Беларуси. Медицинская помощь, защита прав детей-сирот и создание условий для укрепления семьи. Прием для несовершеннолетних и их родителей провел заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Только по одной причине». Сколько частных школ Минска не получили сертификат готовности?-1

Обращения самые разные. Это и получение социального жилья, и решение бытовых вопросов. В зале присутствовали и представители комиссии по делам несовершеннолетних. Поднимались вопросы, качающиеся сферы образования, например, по поводу работы частных школ.

«Только по одной причине». Сколько частных школ Минска не получили сертификат готовности?-4

Артем Цуран, заместитель председателя «Мингорисполкома»:
Проведена встреча с учредителями и директорами таких школ. На данный момент в городе их 11, которые не получили сертификат готовности. Не получили эти учреждения, как правило, только по одной причине – потому что не выполняются требования безопасного соблюдения детей. Это либо предписание органов пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям, либо эпидемиологической службы.

«Только по одной причине». Сколько частных школ Минска не получили сертификат готовности?-7

Артур Тарарар:
Я считаю, что будет важным не только мне – все отцам, родителям, которые нуждаются в таких вопросах. Ведь для того встречи эти и происходят.

Все озвученные вопросы – на контроле. Такие выездные приемы проходят регулярно. Дети и семья являются одним из ключевых направлений социальной политики в Беларуси. Границы господдержки постоянно расширяются, предоставляется семейный капитал, предусмотрено для определенных категорий бесплатное питание, пособия.

# Школы в Беларуси # общество # Артем Цуран # Артур Тарарар # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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