«Только по одной причине». Сколько частных школ Минска не получили сертификат готовности?

Новости Беларуси. Медицинская помощь, защита прав детей-сирот и создание условий для укрепления семьи. Прием для несовершеннолетних и их родителей провел заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обращения самые разные. Это и получение социального жилья, и решение бытовых вопросов. В зале присутствовали и представители комиссии по делам несовершеннолетних. Поднимались вопросы, качающиеся сферы образования, например, по поводу работы частных школ.

Артем Цуран, заместитель председателя «Мингорисполкома»: Проведена встреча с учредителями и директорами таких школ. На данный момент в городе их 11, которые не получили сертификат готовности. Не получили эти учреждения, как правило, только по одной причине – потому что не выполняются требования безопасного соблюдения детей. Это либо предписание органов пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям, либо эпидемиологической службы.

Артур Тарарар:

Я считаю, что будет важным не только мне – все отцам, родителям, которые нуждаются в таких вопросах. Ведь для того встречи эти и происходят.

Все озвученные вопросы – на контроле. Такие выездные приемы проходят регулярно. Дети и семья являются одним из ключевых направлений социальной политики в Беларуси. Границы господдержки постоянно расширяются, предоставляется семейный капитал, предусмотрено для определенных категорий бесплатное питание, пособия.