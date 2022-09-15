Финалистов конкурса «Я помню! Я горжусь!» определили в Минске

Новости Беларуси. Определены финалисты республиканского конкурса «Я помню! Я горжусь!» Соревнование проводилось изданием «СБ. Беларусь сегодня» совместно с Министерством образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 500 человек поделились историей жизни своих прадедов в годы Великой Отечественной войны. Участники писали как про подвиги, так и про быт в военное время. Ведь в то страшное время каждый белорус внес вклад в Победу. Кто-то – спасая товарищей на поле боя, а кто-то – испекая хлеб на заводе. 20-летнюю Ксению Петровскую на участие в конкурсе вдохновили не только истории прабабушки, но и учеба в Академии МВД.

Ксения Петровская, победитель Гран-при конкурса «Я помню! Я горжусь!»:

Близкие не особо любили делиться о том страшном времени. И что я запомнила, это когда бабушка до последнего дня своей жизни хранила у себя под подушкой кусочек хлебушка

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Для меня самым важным моментом было – вызывает эта работа какие-то эмоции либо не вызывает. Потому что, если человек сопереживает, сострадает, значит, автору текста удалось донести свои мысли.