Правополушарное рисование. Рассказываем про технику, благодаря которой картина получится даже у новичка

Новости Беларуси. Стать художником за полтора часа. Правополушарное рисование. Стоит ли пробовать и кому оно подходит? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как работает наш мозг, и преодолеем страхи. А также побываем на родине знаменитого художника и увидим репродукцию картины стоимостью в 18 миллионов долларов.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Уже давно доказано, что научиться рисовать может каждый желающий. И дело здесь не только в способностях. Оказывается, в рисовании нам очень мешает мозг, точнее – левое полушарие, которое отвечает за логику и анализ. Раскроем в себе художника и узнаем секреты правополушарного рисования. Приехали мы в Червенский район на мастер-класс по правополушарному рисованию. Марина Якубовская уже долгие годы работает с людьми с особенностями развития и на своих занятиях использует данную технику. Результаты действительно впечатляют, и даже с трудом верится, что так может каждый. Ангелина Валькович:

Прежде чем приступить к мастер-классу, расскажите, пожалуйста, что представляет собой техника правополушарного рисования. В чем ее уникальность? Я знаю, что этот метод достаточно давно используется, но не все люди о нем слышали. Так как я вообще не умею рисовать, мне кажется, это что-то просто нереальное.

Марина Якубовская, руководитель кружка Червенского психоневрологического дома-интерната:

Техника довольно популярна в нашей стране. Эта техника подойдет как взрослым, так и детям. Даже, наверное, больше взрослым, потому что наш головной мозг устроен так, что разные полушария отвечают за разные функции. Левое полушарие отвечает за логику, построение. Правое полушарие отвечает за творчество, фантазию, детство. Для того чтобы мы окунулись в детство, должны немножко «приглушить наше левое полушарие». Репродукция картины за 18 млн долларов. Что ещё есть в «Пространстве Хаима Сутина» в Смиловичах? Читайте здесь. Так как художественными навыками я не отличаюсь, мне было весьма любопытно проверить этот метод на себе. И прежде чем приступить к основной работе, мы с помощью специальных техник постарались включить правое полушарие и забыть про все правила и ограничения.

– Чтобы отключить левое полушарие, используются какие-то техники?

– Нет. Допустим, быстрое рисование, мгновенное рисование. То есть рисование не думая. За минуту нарисовать один рисунок. То есть мы с логики переключаемся на творчество. Следующая методика – рисование правой и левой рукой, попеременно. Рисование в перевернутом виде. После такого вводного занятия меня ждал сюрприз. К такому я была не готова.

– Что мы будем рисовать на мастер-классе? Я знаю, вы что-то подготовили.

– Мы попробуем замахнуться вот на такой сложный рисунок. Начнем со сложного, простой всегда успеем.

– Имеет ли значение уровень подготовки? Я, допустим, нулевая.

– Абсолютно нет. Мы учимся рисовать.

– Отлично. Тогда приступим. Глядя на двух прекрасных лебедей, меня все больше одолевали сомнения. Видимо, левое полушарие проводило анализ предстоящей работы. Но больше всего страх внушал чистый белый лист.

Марина Якубовская:

Есть определенные страхи в правополушарном рисовании. Первый страх – это боязнь белого листа. Для того чтобы мы не обращали на это внимания и перестали бояться, отключили свое левое полушарие, мы взяли лист большего размера, чтобы не видеть границ. Можно взять лист другого цвета, чтобы немножко отключиться. Но мы попробуем на белом. Для сегодняшнего мастер-класса мы взяли гуашь, лист бумаги и кисти разных размеров, а еще простой карандаш. Обычно его не используют, но для быстроты выполнения работы решили сделать эскиз.

– Я сижу и понимаю, что мое левое полушарие мне мешает, преобладает сейчас, потому что у меня такие сомнения.

– Давайте начнем с того, что не будем думать о том, что у нас получится. Если в процессе рисования нам надо нарисовать какую-то деталь, допустим, дом, забор или дерево, то наше левое полушарие включает свою логику и начинается построение геометрических фигур. При правополушарном рисовании нам надо избавиться от логики и переключиться на творчество, окунуться в процесс рисования. Для этого мы просто переворачиваем наш рисунок и начинаем создавать формы, не думая о построении и геометрических фигурах. Тогда наша картина получится более живой.

– То есть мы сейчас будем рисовать вверх ногами? То есть одна из техник – это рисование вверх ногами.

– Да. При такой технике мы не задумываемся о том, что мы рисуем. Мы больше думаем о линиях, о краске, о перспективе.

Правополушарное рисование проще и естественнее академического. Здесь не нужно делать сложные зарисовки и наброски – просто берем в руки кисть и начинаем писать. На занятии можно начинать рисовать с любого места. Копируя детали, надо постепенно прийти к целому изображению. Одно из самых действенных упражнений – копирование перевернутых контурных рисунков. Еще эффективно креативное рисование пальцами, выход за границы листа. Идея правополушарного рисования возникла на основе теории нейропсихолога Роджера Сперри. Ученый проводил исследования с животными и заметил, что при рассечении мозолистого тела в мозге теряется связь между его полушариями, а следовательно, каждое из них может работать изолированно. А уже в 1979 году Бетти Эдвардс, доктор наук и преподавательница искусства, предложила новый метод обучения рисованию.

– Марина, вы работаете с людьми с особенностями в развитии. Используется ли этот метод с ними?

– Да, конечно, используем. Этот метод хорош тем, что люди с ограниченными возможностями могут проявить свои таланты, проявить себя, показать, насколько они могут передавать свой внутренний мир через рисование. Этот метод очень действенный. Это даже, можно сказать, метод психотерапии, позволяющий выплеснуть свои эмоции, выплеснуть на бумагу свое видение мира. Поэтому в своей работе мы используем этот метод.

– Как любая арт-терапевтическая техника, правополушарное рисование помогает понять себя, избавиться от негативных эмоций, улучшить настроение, а самое главное – уже с первого занятия ты совершенствуешь навыки в рисовании. Полтора часа пролетели для меня незаметно. В процессе рисования стало совершенно неважно, каким будет результат.